«Como nuevo, en su caja»: los nuevos abanicos de la Feria de Almería, en 'apps' de segunda mano La 'joya' por la que miles de almerienses hacen cola durante horas se pone a la venta por precios que oscilan entre 16 y 80 euros

Alicia Amate Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 10:26

Cuestión de horas. Nada más finalizar el martes el reparto –en tiempo récord, por cierto– de los 18.000 abanicos de la Feria de Almería de 2025, ya se podían encontrar ejemplares en algunas de las páginas más populares de compraventa de artículos de segunda mano. «Precioso abanico de la Feria de Almería 2025. Ideal para coleccionistas o para disfrutar de las fiestas. Diseño exclusivo de la Feria de Almería 2025. Perfecto estado. Se entrega con programa», reza uno de la veintena de anuncios que en Wallapop se mostraban ayer con la fotografía del ejemplar de este año, diseño de Mar Gregorio. Su precio: 17 euros. Y ya está reservado.

Eso sí, era el único con intención de ser adquirido al cierre de esta edición en dicha aplicación. También, cabe destacar que este abanico en concreto presentaba el precio más económico.

La media –en base a los precios observados en Wallapop, Vinted y Milanuncios– está entre 20 y 30 euros, aunque hay quienes valoran mucho más la 'joya' de madera y tela que tienen entre sus manos y piden hasta 80 euros por un ejemplar. Su coste real, es decir, el donativo que se entrega voluntariamente al recibirlo, es de 2 euros. Cuantía a la que suman el valor en el que cada uno estime las horas de espera bajo el tórrido sol de agosto para conseguir de primera mano el artículo que causa furor cada año en la capital almeriense.

En Vinted, otra de las 'apps' más utilizadas actualmente para transacciones entre particulares también se ofrece la oportunidad de conseguir abanicos de la Feria de Almería de este año a quienes no lo lograron el martes en los tres puntos en los que se repartieron. En este caso, los precios establecidos oscilan entre 16 y 30 euros.

«Abanico Feria Almería 2025. Como nuevo, en su caja y con programa. Artículo de colección», describe una de las vendedoras, la que lo ofrece al precio más asequible, indicando que es «nuevo con etiquetas». En el 'armario' (como en esta aplicación se denomina a la lista de productos en venta de una misma persona) de esta usuaria se ofrece también el abanico de la Feria de Almería de 2024, que valoró hace un año en 20 euros y que aún no se ha vendido. Quizás, alguna persona interesada en ambos le haga una oferta interesante ahora. De momento, están disponibles.

De hecho, en las tres aplicaciones consultadas existen ejemplares en venta también de años anteriores. No en vano, más allá de la oportunidad de conseguir un beneficio por un producto de escaso valor económico, el abanico de la Feria deAlmería es, verdaderamente, un artículo de colección. Son muchos los almerienses que acuden puntualmente a la cita previa al inicio de la semana de celebración en honor a la Virgen del Mar para obtener este ansiado accesorio de diseño único. Pero también son muchos quienes no consiguen un ejemplar, quedando un hueco que quieren completar.

Colección completa

Quien busque contar con todos los abanicos de la Feria de Almería existentes también puede conseguirlo. Entre los anunciantes, se encuentra uno que ofrece la colección, desde 1990 hasta el año pasado, por 75 euros. Un valor más que razonable en comparación con otra de las series completas disponibles, por la que la usuaria piden 500 euros.

Si lo que se pretende es encontrar una o varias piezas necesarias para cerrar una colección, también es posible: se venden abanicos de prácticamente todos los años por unidades. Eso sí, los precios son tan diferentes entre sí como los propios diseños.