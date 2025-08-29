Nuevo anuncio sobre el AVE a Almería: Puente visita la futura estación de Murcia y anuncia su puesta en servicio para 2026 La obra, que cuenta con una inversión de 600 millones de euros, se encuentra ejecutada ya al 95%

M. C. C. Almería Viernes, 29 de agosto 2025, 14:20

Las obras de la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería continúan dando pasos para su puesta en marcha. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado este viernes la nueva estación de ferrocarril Murcia del Carmen, una vez concluidos por Adif Alta Velocidad los trabajos del montaje en placa y de los aparatos de la vía con los que, según han declarado desde este departamento gubernamental en una nota, «se alcanza un nuevo hito en la construcción de una infraestructura estratégica para la capital murciana y para el desarrollo de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería». Un proyecto, que ha incidido, ha contado con una inversión de 600 millones de euros.

Durante su visita, el ministro ha destacado el compromiso del Gobierno con la modernización y asequibilidad del transporte ferroviario en Murcia, «tal y como demuestra el impulso dado a la construcción de esta infraestructura». «La integración ferroviaria en Murcia es uno de los mayores éxitos que podemos contar entre las grandes obras a nivel nacional. Una obra que no debe entenderse en solitario, sino como una pieza fundamental del sistema ferroviario nacional y del Corredor Mediterráneo», ha destacado.

El ministro ha señalado el avanzado estado de las obras de Adif, que se encuentran en su «recta final». Con un 95% de los trabajos ejecutados, están cerca de concluir la parte estructural del corredor y de los pasillos de Barriomar y Nonduermas, así como la ejecución de las instalaciones ferroviarias de la nueva estación. «Trabajamos con el objetivo de ir sumando hitos, como hemos hecho hasta ahora, para poner en servicio la estación durante el próximo año, 2026» ha adelantado.

Puente ha asegurado, asimismo, que se sigue avanzando en el resto de las actuaciones, como son la arquitectura interior de la estación, la urbanización y las instalaciones no ferroviarias, ya ejecutadas en más del 30%.

La nueva estación

La nueva estación de Murcia del Carmen será el nuevo referente de la movilidad en la Región de Murcia, fomentando el uso del ferrocarril como medio de transporte de referencia y la intermodalidad. Con 4.400 metros cuadrados de superficie, será plenamente accesible, integrada con el entorno urbano, moderna y sostenible. Dispondrá en la planta inferior de tres andenes: dos de ellos de 400 metros de longitud para servicios de alta velocidad y otro para servicios de cercanías; y, en total, contará con ocho vías.

Hasta la fecha, se han ejecutado ya los andenes (con longitudes de hasta 400 metros) en la planta inferior, y se ha finalizado el montaje de vía con el uso de maquinaria especializada, como trenes carrileros.

En este sector, se han ejecutado un total de 13,4 kilómetros de nueva vía, de los que 6,1 kilómetros corresponden a las 8 vías de la estación: 5 de ancho estándar (3,1 kilómetros) y 3 de ancho mixto (3 kilómetros), que darán servicio tanto a las circulaciones de Alta Velocidad como a las de Cercanías y regionales.

La integración del nuevo corredor en Murcia tiene una longitud de 6,6 kilómetros , rampas incluidas. De ellos, 1,6 kilómetros se pusieron en servicio en diciembre de 2022 para la llegada de la alta velocidad hasta la estación de Murcia del Carmen. Los restantes 5 kilómetros se encuentran actualmente en fase final de obras abarcando las zonas de Barriomar y Nonduermas.

Asimismo, también se avanza en las actuaciones que completarán la nueva estación, como la arquitectura interior (edificio de viajeros y zona de andenes) y la urbanización de la zona anexa. La compartimentación interior se encuentra finalizada, a la vez que se están realizando el montaje de equipamiento de datos y energía, el montaje de equipos de Sistema de Información al Viajero, el montaje de equipos de Protección Contra Incendios, el revestimiento en zona de escaleras y el montaje de falsos techos.

E, igualmente, se avanza en las instalaciones de Protección Civil del túnel de la integración ferroviaria, y ya se han instalado los 22 ventiladores específicos para la evacuación de humos.

Por otro lado, actualmente se está realizando la ejecución del equipo de energía, montaje de pasamanos e instalación de la iluminación de emergencia.

Los elementos estructurales de la infraestructura se encuentran finalizados. En total, y para la construcción del túnel, se han empleado 378.273 m3 de hormigón, 29.216 toneladas de acero, 340 toneladas de microfibras de polipropileno y 10.900 metros cúbicos de hormigón no estructural en formación de pasillos de evacuación.

En la obra ha trabajado una media de 220 profesionales, incluyendo operarios y personal técnico tanto de la empresa constructora, como de la dirección de obra y de la asistencia técnica. Además, se ha empleado maquinaria de gran envergadura: 5 pantalladoras trabajando simultáneamente en distintos tramos de la obra, 22 retroexcavadoras de gran tonelaje, palas cargadoras, rodillos compactadores y más de 20 camiones prestando apoyo al transporte de material tanto dentro como fuera de la obra.

Transformación urbanística y ferroviaria

Óscar Puente ha valorado también la capacidad de transformación urbanística de la nueva estación, ya que «no solo cambia la manera de viajar, sino también la manera de vivir la ciudad». Eso es así porque, ha remarcado, «la estación tendrá una estructura y capacidad adaptadas a las necesidades de movilidad futuras, al combinar con otros modos de transporte como el autobús o el tranvía».

Y es que, tal y como ha destacado en su intervención, la estación se entiende como un motor de regeneración urbana: «Esta estación y la integración ferroviaria en Murcia han sido concebidas para priorizar a las personas. Sus espacios serán accesibles, amplios y seguros, facilitando el tránsito de peatones y ciclistas. Y la intervención urbana que acompaña a la estación transformará el entorno, con nuevas plazas, zonas verdes y corredores peatonales».

Además de todo ello, el corredor y la nueva estación de Murcia del Carmen se integran en el despliegue de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, una infraestructura esencial para el desarrollo del Corredor Mediterráneo. Con una inversión de 3.600 millones de euros, representará la primera conexión ferroviaria directa entre las dos capitales del Sureste peninsular, «contribuyendo a la movilidad de viajeros y mercancías en un área de gran potencial socioeconómico», valora la nota enviada a los medios.

Y es que el Corredor Mediterráneo «avanza de forma inequívoca, con el 83% de su trazado en ejecución o finalizado, y todos los tramos pendientes en planificación», ha recordado Óscar Puente, que ha abundado en la buena marcha de los trabajos para llevar la Alta Velocidad a la ciudad de Cartagena, para lo que ya hay dos tramos en ejecución, mientras que el resto están en proyecto.

Compromiso con la movilidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha recalcado también la importancia que esta nueva infraestructura tiene para la Región de Murcia, en la que se lleva trabajando toda la legislatura. «Cada obra se convierte en una oportunidad para mejorar la movilidad, el espacio público y la calidad de vida» ha aseverado.

Por último, ha subrayado el compromiso del Gobierno con la movilidad en la región. «Desde junio de 2018, hemos invertido más de 2.200 millones de euros en la Región de Murcia, y de ellos, más de 1.100 destinados al ferrocarril. Esto supone duplicar las inversiones del Ministerio en esta región y más que triplicar las inversiones en ferrocarril durante estos 7 años».

Y es que, desde el año 2018 se han ejecutado de media anual 160 millones de euros en inversiones en ferrocarril en la región, frente a los 50 millones que se ejecutaban en 2012 y 2017. En concreto, en el año 2024 se ejecutaron 335 millones en obras ferroviarias. En 2017, fueron 60 millones.

Estas actuaciones están promovidas por la Sociedad Murcia Alta Velocidad, integrada el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y Adif AV, el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.