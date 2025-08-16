Nuevo acto vandálico en el Cerro de San Cristóbal Arrancan los pivotes de la zona de acceso peatonal al mirador, dejando vía libre a los vehículos hacia la recién reformada Plaza Ángela Fornovi

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 12:03 Comenta Compartir

El renovado mirador del Cerro de San Cristóbal ha amanecido el pasado jueves con un nuevo acto vandálico. Los pivotes que evitaban el acceso de vehículos a la zona peatonal de la calzada han sido arrancados, dejando sin protección este enclave y permitiendo el paso de vehículos hasta la Plaza Ángela Fornovi, antigua Plaza del Santo, recientemente reformada, según una denuncia realizada en redes sociales por la Asociación de Vecinos Barrio El Saliente. Cerro de San Cristóbal. Casco histórico de Almería, cuyo fin es «dar a conocer este emblemático e histórico lugar y su entorno, así como su puesta en valor y su adecuada conservación para el disfrute de todos».

Uno de los pivotes ha aparecido en una de las laderas que deberían estar ajardinadas junto a las murallas de Jairán, entre la calle Antonio Vico y el Camino de San Cristóbal. Sin embargo, según indican desde la citada asociación, este espacio, lejos de mostrar el cuidado esperado, se ha convertido en un improvisado vertedero de residuos, al que ahora se suma este elemento arrancado. El segundo pivote no ha sido localizado.

Facilidad para retirar las piezas

El relato de esta organización vecinal continúa diciendo que la facilidad para retirar estas piezas no es nueva, ya que los candados que debían asegurar su fijación desaparecieron apenas dos semanas después de la inauguración del mirador. Desde entonces, este colectivo vecinal ha reclamado su reposición, sin obtener respuesta, lo que denuncian como un claro signo de dejadez municipal.

La ausencia de barreras abre el acceso a todo tipo de vehículos a una plaza diseñada para uso peatonal. Los vecinos alertan de que, sin vigilancia ni medidas de control, el deterioro de la zona será rápido e inevitable, afectando tanto a su valor patrimonial como a la inversión realizada. Por otro lado, también hacen referencia a los riesgos que esta situación implica para la seguridad de las personas que visitan la zona a pie.

Una situación que se repite

Este tipo de situaciones no son casos aislados, sino que se vienen repitiendo con frecuencia en los últimos meses. Un ejemplo de ello fueron las pasadas celebraciones de la noche de San Juan, que también han dejado huella en el Cerro de San Cristóbal, donde vecinos y asociaciones denunciaron en su momento un estado deplorable.

Restos de botellones, luminarias rotas, papeleras pintadas, muebles viejos y basura dispersa conformaban una estampa nada agradable en uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico.

Las críticas apuntaron en ese momento a la falta de vigilancia y mantenimiento, así como a la necesidad de sanciones y campañas de concienciación. «Almería no puede aspirar a ser un destino turístico de calidad si su casco histórico aparece así tras una noche de fiesta», lamentaban el pasado mes de junio en redes sociales.

Vecinos y usuarios reclaman medidas contundentes: instalación de cámaras de seguridad, multas efectivas y mayor presencia policial para frenar un problema que, según denuncian, es recurrente y cada vez más grave.