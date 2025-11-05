Esta es la nueva tienda que hace un regalo a los 100 primeros clientes

¿A quién no le gusta un buen dulce, ya sea para un postre o para acompañar un café, un batido o un simple vaso ... de leche? Lo cierto es que la repostería es una elección segura a cualquier hora del día. En Almería, unos emprendedores han sabido aprovechar esa pasión por el dulce con una propuesta tan sencilla como deliciosa: las tartas de queso. Tras el éxito cosechado con su primer establecimiento en Aguadulce, abierto hace tan solo unos meses, en el mes de julio pasado, ahora van más allá y se lanzan a una nueva aventura abriendo tienda en la capital almeriense.

El nuevo local de 'Pecados', que así se llama la pastelería, abre sus puertas el jueves 6 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, en la calle Tejar número 2, en pleno barrio del Zapillo. Y lo hará con una promoción difícil de resistir. Los 100 primeros clientes recibirán una tarta de queso gratis. Una forma dulce de darse a conocer entre los vecinos de la capital y celebrar la buena acogida que ha tenido su primer negocio.

Una expansión nacida del éxito

Hace solo unos meses, Pecados inauguraba su primera tienda en la calle Orquídea, 12, en Aguadulce. En poco tiempo, el establecimiento se convirtió en un pequeño fenómeno local gracias a la calidad de sus productos, la presentación cuidada y una carta que no teme a la innovación.

Sus tartas de queso van mucho más allá de la receta clásica. Ofrecen combinaciones sorprendentes con Nutella, albaricoque, caramelo salado, oreo o frutos rojos, entre muchas otras. Los curiosos y aficionados a este sabroso postre que son las tartas de queso solo tienen que echar un vistazo a sus redes sociales para ver la gran variedad que ofrecen.

Sabores originales

Esta apuesta por los sabores originales y el equilibrio entre textura y cremosidad ha conquistado a cientos de clientes. La filosofía de 'Pecados' se resume en un concepto, disfrutar sin remordimientos, porque a veces pecar no es algo malo, pero sí algo delicioso.

La tarta de queso vive un momento dorado. Suave, cremosa y capaz de adaptarse a casi cualquier sabor, este postre ha pasado de ser un clásico de la repostería casera a una auténtica tendencia gastronómica. En los últimos años han proliferado los locales especializados que reinterpretan esta receta tradicional con toques creativos y combinaciones sorprendentes.

Una receta sencilla

Existen dos grandes familias de tartas de queso, las horneadas y las que no necesitan horno. La versión al horno es la más tradicional. Se elabora con queso crema, huevos, nata y azúcar, que se mezclan hasta obtener una masa suave y se vierte sobre una base de galletas trituradas con mantequilla. Tras unos 45 minutos de cocción, se deja enfriar y reposar en la nevera para lograr esa textura fundente que la hace irresistible.

Expertos reposteros aseguran que, a pesar del aspecto de esta receta de repostería, que pudiera parecer complicado de elaborar, en realidad resulta sencillo. Lo que sí es importante es el equilibrio entre un dulzor que no sea excesivo, un toque de queso, para que este no pierda su protagonismo, y conseguir una textura suave con el toque de galleta adecuado.