La nueva tienda preparada para el 'combate' junto a la Puerta Purchena
El establecimiento ofrece una variedad de diseños en un local con estética moderna
E. Gabriel Llanderas
Almería
Martes, 2 de diciembre 2025, 12:03
La escena deportiva de Almería suma un nuevo punto de encuentro para amantes del entrenamiento, la lucha y el estilo urbano. A escasos metros de ... la Puerta Purchena, en la calle Pablo Iglesias, ha abierto sus puertas MMA Combat Almería, una tienda especializada en ropa deportiva y material para deportes de combate que ya está llamando la atención de curiosos, deportistas y aficionados al fitness.
El comercio, que mantiene una estética moderna y muy ligada al espíritu competitivo de las artes marciales mixtas, ofrece una amplia variedad de prendas técnicas, equipamiento y accesorios que van desde guantes de boxeo y protecciones hasta camisetas de entrenamiento, sudaderas y ropa casual inspirada en este universo. Su catálogo está pensado tanto para quienes entrenan de forma profesional como para quienes buscan prendas cómodas, resistentes y con personalidad.
Deporte urbano
La zona de la Puerta Purchena y sus alrededores se ha ido transformando en un pequeño polo deportivo donde conviven gimnasios, tiendas de ropa técnica y espacios dedicados al entrenamiento personal. La llegada de MMA Combat refuerza esta tendencia, aportando una oferta muy concreta y cada vez más demandada en Almería, la de equipamiento especializado para deportes de contacto y entrenamiento funcional.
Además, el escaparate, con guantes, manoplas, prendas técnicas y maniquíes preparados para 'dar pelea', se ha convertido en un punto de atención inevitable para quienes pasan por la calle. El local destaca por su estética contundente y su ambientación, que mezcla negro, metal y colores intensos, una imagen que encaja con la personalidad de disciplinas como el boxeo, el muay thai, el grappling o el MMA.
Estilo con carácter
La tienda de la calle Pablo Iglesias MMA Combat Almería no se limita a vender material, sino que también aspira a convertirse en un lugar de referencia para quienes entrenan en clubes y gimnasios de la provincia, y también para quienes simplemente buscan ropa con carácter, cómoda y de tendencia. En redes sociales, la tienda muestra algunas de sus colecciones, y anuncia que seguirá incorporando novedades de marcas especializadas.
El auge del deporte de contacto en Almería, con gimnasios, escuelas y competiciones locales, convierte la apertura en un movimiento natural y bien recibido por quienes buscan materiales y ropa de calidad. Muchos deportistas valoran tener por fin un espacio donde probar equipamiento, recibir asesoramiento y encontrar productos que antes solo se conseguían online o fuera de la provincia.
Artes Marciales Mixtas
Como saben los aficionados a esta práctica, MMA son las siglas de Mixed Martial Arts, o en español, Artes Marciales Mixtas, un deporte de combate que engloba técnicas de distintas disciplinas, como boxeo, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu brasileño (BJJ), lucha olímpica, judo y grappling.
Los deportistas pueden utilizar golpes, patadas, derribos y técnicas de sumisión, siempre dentro de un reglamento muy estricto que garantiza la seguridad. Los combates suelen disputarse en una jaula octogonal (el famoso octagon) o en un ring, según la organización.
En los últimos años, el MMA se ha popularizado enormemente gracias a competiciones como la UFC y por su mezcla de espectáculo, técnica y exigencia física. También ha crecido la afición al entrenamiento derivado de estas disciplinas, incluso entre personas que no compiten.
