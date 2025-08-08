Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada el establecimiento que ha comenzado a funcionar hace unos días.

Nueva tienda de artículos a bajo precio en el Paseo Marítimo

El local ofrece una amplia gama de productos útiles y económicos, muchos de ellos ideales para el verano, como bañadores, sillas de playa o sombrillas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:49

El Paseo Marítimo de Almería cuenta desde hace pocos días con un nuevo atractivo para vecinos y visitantes: la apertura de una tienda de artículos a bajo precio situada junto a la conocida Cafetería París, en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, y frente a la playa conocida como Las Conchas. Este nuevo establecimiento, llamado Supermercado Bazar Zapillo, llega justo a tiempo para aprovechar la afluencia de personas que durante el verano se acercan a darse un baño a la playa o a disfrutar de los locales de esta zona.

Variedad y precios accesibles

El nuevo comercio destaca por su variedad de artículos y su política de precios económicos. Entre sus estanterías es posible encontrar desde productos de playa, como sombrillas, chanclas, toallas, sillas de playa, bañadores, sombrillas o juguetes para niños, hasta complementos de moda, accesorios, artículos de decoración doméstica y objetos útiles para el hogar.

El enfoque del negocio es claro: ofrecer soluciones prácticas y asequibles para el día a día, sin renunciar a un toque veraniego y funcional, para conectar con los paseantes y turistas que transitan por el Paseo Marítimo Carmen de Burgos.

Una apertura estratégica

El verano es, sin duda, el mejor momento para estrenar tienda en esta zona. La cercanía al mar y el constante flujo de personas hacen de esta ubicación un enclave ideal para captar la atención del público. La tienda ya ha comenzado a recibir sus primeros clientes, atraídos por la visibilidad del local y la variedad de su oferta.

Además, la zona en la que está ubicado refuerza su atractivo, convirtiéndola en una parada que está a mano para quienes buscan algo práctico, decorativo o simplemente curioso a buen precio.

Una zona en auge

La nueva tienda de productos a bajo precio, abierta hace unos días en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, se incorpora a una amplia y variada oferta comercial en la zona, donde ya conviven supermercados como Dia, cafeterías, restaurantes, heladerías, tiendas de variedades y franquicias como Ale-hop, de regalos, decoración y complementos. Un conjunto de negocios que está convirtiendo este tramo en uno de los espacios más dinámicos y frecuentados de la capital almeriense.

