La nueva tasa de basura podrá reducirse hasta un 15% con reciclajes en el punto limpio y compostajes domésticos El nuevo recibo por la prestación del servicio de gestión de residuos de Almería comenzará a aplicarse el próximo ejercicio a un coste general de 132,15 euros para viviendas

El nuevo recibo por la prestación del servicio de gestión de residuos de la ciudad de Almería, que comenzará a aplicarse el próximo ejercicio a un coste general de 132,15 euros para las viviendas, podrá verse reducido hasta en un 15% para aquellos vecinos que acrediten sus reciclajes mediante el uso del punto limpio fijo o realicen labores de compostaje doméstico.

Así lo recoge la ordenanza fiscal aprobada el pasado 27 de agosto en el Pleno del Ayuntamiento de Almería con los votos del equipo de gobierno y el rechazo de los grupos de la oposición, que criticaron la subida de entre 15 y 67 euros en el recibo a través de una especie de 'tarifa plana' para toda la ciudad, salvo en las viviendas con recogida neumática, donde el coste se eleva hasta los 169,69 euros.

No obstante, el documento contempla bonificaciones en la cuota tributaria para aquellos vecinos que apuesten por el reciclaje de sus residuos mediante aportaciones al punto limpio fijo, con descuentos de entre cinco y un diez por ciento con base en el número de contribuciones que se realicen a lo largo del año, según indica el documento consultado por Europa Press.

Cada una de las aportaciones de material para reciclar queda anotada a través del punto limpio fijo. En este sentido, la ordenanza prevé qué tipo de desechos y en qué cantidades deben entregarse para que se contabilice la aportación, de modo que con cinco depósitos de residuos se aplica una bonificación del cinco por ciento y con un mínimo de diez depósitos, el descuento se eleva al diez por ciento sin que haya tramos intermedios para otras cantidades.

Cuentan como aportaciones al punto limpio la entrega de ciertos restos que se miden en kilos o litros. Se anota como una única aportación el reciclaje de 20 kilos de escombros de obras menores domiciliarias así como la entrega de tres litros de aceite mineral de vehículos, diez kilos de residuos voluminosos como muebles o enseres, cinco kilos de pintura, tinta o barniz con disolvente, o cinco kilos de poda.

También es contabilizada como una sola aportación la entrega de dos unidades de menaje de cocina, como sartenes u ollas; dos unidades de pequeños electrodomésticos, que van desde un váper a una plancha; dos unidades de tóner; o tres unidades de lámparas de descarga, luces LED o fluorescentes. También cuentan en la aportación la entrega de una única unidad de grandes electrodomésticos --frigoríficos, lavadoras o secadoras, entre otros--, una batería de coche o un neumático.

La reducción será de aplicación a la tasa vinculada al inmueble que conste como domicilio del usuario en el padrón municipal de habitantes. En este sentido, la reducción de la cuota se hará de oficio, sin necesidad de presentar una solicitud, por lo que los usuarios del punto limpio deberán aportar su DNI para identificarse.

Por otra parte, también se puede conseguir una bonificación adicional del cinco por ciento de la tasa para quienes realicen un compostaje doméstico individual de sus residuos orgánicos, si bien este aspecto requerirá la presentación de una declaración responsable ante el Ayuntamiento, cuyos técnicos verificarán después esta actuación.

Otras bonificaciones

Otras de las bonificaciones para reducir el coste del recibo de la basura están encaminadas a amortiguar el gasto de familias numerosas o de familias vulnerables. Así, la tasa se rebaja un 50 por ciento en la vivienda habitual de las familias numerosas que lo soliciten ante el Ayuntamiento.

En el caso de las familias con riesgo de vulnerabilidad, el descuento de dicha tasa asciende al 95%. Para ello, los titulares de las viviendas deben haber recibido ayudas de servicios sociales municipales, por lo que corresponde a quienes tengan ayudas económicas por menores necesitados socialmente o a quienes hayan recibido ayudas de emergencia social. Esta bonificación, que no es compatible con otras, se aplicará automáticamente sin solicitud.

Como método para fomentar buenas prácticas medioambientales en el sector comercial y de servicios, también se contemplan bonificaciones de entre un diez y un 30 por ciento a determinadas tiendas y restaurantes que contribuyan con el reciclaje.

Así, se concede de oficio una reducción del diez por ciento a los establecimientos «de alta intensidad» que reciclen el vidrio, de modo que para ello los locales deben estar adheridos al programa municipal de reciclaje de este tipo de materia.

Para estos mismos negocios así como para aquellas otras empresas de distribución de alimentos y de restauración, considerados como generadores «de intensidad media», se aplicará una bonificación del 30 por ciento si mantienen una colaboración permanente con entidades de economía social sin ánimo de lucro que evite el desperdicio alimentario.

Así, deberán implantar sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios. Los interesados, en este caso, deben presentar ante el Ayuntamiento una memoria explicativa y documentación que acredite dichos acuerdos con las entidades del tercer sector.