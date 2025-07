La nueva plaga que podría llegar a las playas de Almería

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 18 de julio 2025, 15:10 Comenta Compartir

Cada verano, los bañistas de Almería se enfrentan a una escena que se repite con mayor o menor intensidad: la presencia de medusas en las playas de la provincia. Ya sea en forma de pequeños ejemplares flotando cerca de la orilla o de grandes bancos arrastrados por las corrientes, estos poco bienvenidos visitantes se han convertido en habituales del litoral almeriense.

Muchas especies son incluso ya conocidas por los bañistas, que saben diferenciar cuáles son las más peligrosas. En general, generan molestias, porque sus picaduras, en ocasiones, pueden tener consecuencias graves para la salud de las personas. Aunque su aparición depende de diversos factores como la temperatura del agua, los vientos o las corrientes, lo cierto es que su presencia viene siendo más o menos esperable en algunos momentos de la temporada veraniega.

Una nueva plaga: las salpas

Lo que no era tan esperable es la noticia de que el litoral andaluz podría enfrentarse este verano a una invasión inesperada. Es una especie gelatinosa similar a las medusas, pero que, en realidad, se llaman salpas, es decir, un tipo de tunicado marino que forma agrupaciones flotantes y que ya se han encontrado en varias playas del norte peninsular este año 2025.

Este verano, bañistas del norte de España han informado de estas extrañas masas transparentes que recuerdan a medusas, pero se desplazan en grupos, en forma de largas cadenas que a veces pasan cerca de la orilla arrastradas por las corrientes.

De hecho, en enero del año pasado ya se registró una invasión de estas extrañas criaturas en las playas del Zapillo, algo que se cree que se pudo deber a fenómenos como el cambio climático y el aumento de la temperatura del agua, aunque no se saben a ciencia cierta las causas.

Sin avistamientos en la costa de Almería

Pese a que su aspecto gelatinoso y su forma flotante recuerdan a las medusas, las salpas todavía no han sido avistadas en las costas andaluzas este año, lo que incluye al litoral de Almería, por lo que, en principio, no hay que preocuparse por su presencia.

En zonas del norte de España sí que han llamado la atención recientemente, pero este fenómeno aún no se ha trasladado al sur peninsular. A diferencia de las medusas, las salpas no pican, no son urticantes ni representan ningún peligro para los bañistas.

Son organismos inofensivos, que se desplazan en colonias o cadenas y cuya estructura interna más compleja las distingue claramente. Su aspecto puede ser extraño, pero no hay razón para alarmarse si llegan a nuestras costas.

Efectos en el ecosistema marino

Aunque no representan ningún riesgo para las personas, la presencia masiva de salpas sí puede tener cierto impacto en la fauna marina, especialmente cuando se reproducen en grandes cantidades. Se alimentan filtrando fitoplancton, lo que puede desequilibrar temporalmente la disponibilidad de alimento para otras especies que dependen de ese mismo recurso.