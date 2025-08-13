Nueva perfumería en la calle Altamira especializada aromas árabes y cosmética coreana El comercio, que ofrece una cuidada selección de artículos con una decoración elegante, ha abierto el 12 de agosto y durante este mes su horario será de mañanas, aunque a partir de septiembre tendrá horario comercial de mañana y tarde

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:29

La oferta comercial de la calle Altamira suma un nuevo atractivo con la apertura de una tienda especializada en perfumería y productos de cosmética en su tramo alto, entre la plaza Altamira y la calle San Juan Bosco. En este nuevo espacio, los clientes encontrarán una amplia gama de perfumes, incluyendo fragancias árabes, y una variada selección de cosmética coreana, además de otros artículos relacionados con la estética y el cuidado personal.

El local se presenta con una decoración atractiva, donde las estanterías exhiben una gran diversidad de productos, invitando a descubrir nuevas fragancias y tratamientos de belleza.

Para quienes deseen hacerle una visita y descubrir su catálogo de productos, el establecimiento se ubica a la altura del número 72 de la calle Altamira, entre a una frutería y una tienda de electrónica.

La zona destaca por su variada oferta de comercios y servicios, como prueba que en las inmediaciones se encuentran, además, una oficina de Correos, un gimnasio, un centro de enseñanza secundaria y un supermercado, así como numerosos bares, farmacias, panaderías y otros negocios que convierten a esta zona en un punto de referencia para las compras diarias.

Dos tendencias de belleza que conquistan el mercado

Los perfumes árabes, conocidos por sus fragancias intensas y duraderas, combinan ingredientes como el ámbar, el almizcle y las especias, ofreciendo una experiencia única que evoca exotismo y elegancia. Este tipo de fragancias han experimentado un auge notable en popularidad en los últimos años, conquistando a mujeres de todas las edades y procedencias alrededor del mundo.

Con raíces milenarias, la tradición perfumista árabe se desarrolló principalmente en la Península Arábiga, donde se perfeccionaron técnicas ancestrales para extraer aceites esenciales de flores, maderas y plantas. Estos métodos, heredados y adaptados a lo largo de siglos, han marcado un estándar en la elaboración que llega hasta nuestros días.

Ingredientes naturales

Además, los perfumes árabes se caracterizan por el uso de ingredientes naturales, como el oud, también conocido como agarwood, que es, probablemente, el más emblemático. Se trata de una resina aromática que proviene de árboles y que aporta un aroma intenso, amaderado y ligeramente dulce.

Junto al oud, el almizcle o musk, en su versión natural o sintética, suma una calidez terrosa y sensual, mientras que el ámbar aporta una dulzura resinosa y luminosa que equilibra la composición. La rosa de Damasco, destilada cuidadosamente, añade un toque floral, fresco y refinado.

La perfumería árabe también se caracteriza por la durabilidad de sus esencias. Así, esta tradición milenaria se mantiene viva y actualizada, conquistando nuevos mercados y consolidándose como un referente en el sector de la perfumería.

Fórmulas innovadoras

Por su parte, la cosmética coreana se ha posicionado como una revolución en el cuidado de la piel, gracias a sus fórmulas innovadoras, texturas ligeras y enfoque en la hidratación y protección, conquistando a consumidores en todo el mundo por sus resultados visibles y su filosofía de belleza natural.

El secreto de su creciente popularidad está precisamente en esto, el apelar a la naturalidad y evitando productos que puedan ser dañinos para la piel, con un enfoque en el cuidado y la prevención de arrugas, imperfecciones y manchas desde la juventud, por lo que esta rama cosmética destaca por su variedad de cremas limpiadoras, exfoliantes, sérums y tónicos, entre otros productos.

