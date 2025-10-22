La nueva línea de ayudas al alquiler de la Junta beneficiará a más de 300 familias vulnerables de Almería La cuantía, con un presupuesto para la provincia de un millón de euros, puede alcanzar el 100% del importe de las rentas hasta un tope de 500 euros, más gastos de comunidad, hasta 200 adicionales

Bernardo Abril Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:13

Los delegados territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, han presentado este miércoles la convocatoria de ayudas al alquiler para personas vulnerables, aprobada la semana pasada en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y dirigidas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, víctimas de trata con fines de explotación sexual, personas sin hogar y otras especialmente en situación de vulnerabilidad. Serán en torno a 300 en la provincia de Almería, tal y como ha destacado el Gobierno andaluz en una nota.

La Consejería de Vivienda está ultimando esta nueva convocatoria, cuyo plazo se abrirá del 3 de noviembre al 2 de diciembre con un presupuesto de 17,1 millones de euros, la misma cantidad que en la edición de 2024, de los que corresponden 1.099.530 euros a la provincia de Almería.

Las víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, en desahucio y personas sin hogar, entre las beneficiarias

La convocatoria, de régimen de concurrencia no competitiva, está dirigida a facilitar una solución habitacional rápida mediante financiación para el alquiler a este grupo de personas cuya situación de vulnerabilidad esté acreditada por los servicios sociales o por la administración local correspondiente, que tengan dificultades para hacer frente al pago de la renta arrendaticia de su vivienda habitual.

Un máximo de 500 euros al mes

La cuantía de las ayudas puede alcanzar el 100% del importe de las rentas de alquiler, con un máximo de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes adicionales. El importe máximo anual no podrá superar, asimismo, los 6.000 euros.

La subvención media solicitada se estima en 3.500 euros, por lo que el crédito asignado permitiría atender a unas 4.800 personas en toda Andalucía, aproximadamente, 315 en la provincia de Almería. No podrán ser beneficiarios quienes dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de la Junta de Andalucía, que incluye entre sus líneas estratégicas hacer frente a la vulnerabilidad residencial mediante ayudas al pago del alquiler.

Este programa contempla dos vías de colaboración: la presente convocatoria, dirigida a personas físicas; y otra línea de apoyo a las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, canalizando ayudas para el pago de hasta el 100% del alquiler.

Sobre esta última línea, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda abrió en 2025 una convocatoria dotada con 1,3 millones de euros.

En los últimos cinco años, la Junta de Andalucía, a través de esta consejería, ha canalizado 96,5 millones de euros en ayudas al alquiler a personas especialmente vulnerables, con subvenciones para 28.689 viviendas y familias. Se estima que, en total, se han visto beneficiadas más de 86.000 personas en Andalucía gracias a estas ayudas.