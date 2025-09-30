Nueva inversión de 24,7 millones de euros para impulsar la Alta Velocidad entre Murcia y Almería El Consejo de Ministros ha aprobado licitar la obra para completar la plataforma en 96,7 kilómetros entre Pulpí y la entrada en Almería

M. C. C. Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

Nuevo contrato y nuevo impulso a las obras de la Alta Velocidad entre Almería y Murcia. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, otros 24,7 millones de euros (IVA no incluido) para seguir impulsando el desarrollo de la nueva línea del Corredor Mediterráneo, en este caso, para completar la infraestructura del tramo de plataforma de 96,7 kilómetros entre Pulpí y la entrada a la capital almeriense.

Entre los trabajos destacan los enfocados a reforzar la integración ambiental en el entorno de la línea de Alta Velocidad, como es el despliegue de barreras que previenen la eventual colisión de aves, concretamente, en la zona del tramo Níjar-Río Andarax.

Los trabajos van desde el refuerzo de taludes a la mejora de cerramientos y drenaje o la protección de aves y plantación de arbolado

También, acometerá la plantación de arbolado en un espacio surgido después de que Adif desmantelara un vertedero que los trabajos de construcción de la LAV localizaron a la altura de Viator, para lo que se destinaron 6,3 millones de euros.

El resto de los trabajos comprenden desde el refuerzo de taludes y sistemas de drenaje hasta actuaciones en la autovía A-7 para mejora y acondicionamiento de zonas anexas a dicha infraestructura.

Avances simultáneos

El Ministerio de Transportes continúa, asimismo, según ha informado en una nota, impulsando actuaciones simultáneas en distintos puntos y ámbitos para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, mientras avanza para completar la propia plataforma de la línea, toda ella, finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, ultima el inicio de la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de Alta Velocidad: la del montaje de las vías. «En la actualidad, ya están contratados los propios trabajos de montaje de vía del tramo Murcia-Lorca y están en licitación los de este trazado Vera-Almería. Al tiempo que se trabaja para también licitar los de Lorca-Vera y avanza en la contratación de los suministros de los elementos de vía», prosigue el comunicado.

La plataforma avanza, así como el montaje de vía y electrificación del trazado Murcia-Lorca y los suministros del de Lorca-Almería, además de las comunicaciones y señalización

También a través de Adif, se progresa simultáneamente en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería. «Además, ya está contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS)».

Estas actuaciones, remarcan desde el departamento ministerial, contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo).

Estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).