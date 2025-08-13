La nueva franquicia de supermercado que aterriza en Nueva Andalucía Ubicada en la calle Blasco Ibáñez, 17, abre todos los días del año y ofrece una amplia variedad de productos

Es la tercera franquicia de proximidad que esta cadena de supermercados abre en Almería.

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:11 Comenta Compartir

Los estilos de vida actuales, marcados por agendas apretadas, horarios laborales intensos y múltiples responsabilidades, hacen que en muchas ocasiones dejemos las compras para el fin de semana o, directamente, no encontremos tiempo para realizarlas con tranquilidad. Por eso, contar con un establecimiento cercano que abra todos los días del año resulta una ventaja para muchas personas.

Conscientes de esta realidad, algunos supermercados han adaptado sus horarios para dar servicio los 365 días del año. Es el caso de los supermercados Charter, la franquicia de proximidad de la cadena Consum, que sigue ampliando su presencia en Almería con esta filosofía de cercanía y disponibilidad total.

Desde el pasado 1 de agosto, los vecinos del barrio de Nueva Andalucía cuentan con una nueva opción para hacer la compra diaria sin salir de su entorno. Se trata de un supermercado Charter, que ha abierto sus puertas en la calle Blasco Ibáñez, número 17.

Según informa la propia cadena Consum: «Charter es un supermercado que da servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero necesitan una buena instalación a su medida donde realizar sus compras diarias».

Los Charter cuentan con la logística centralizada y gratuita, con todos los servicios, equipos informáticos para la gestión del supermercado a cargo de Consum y el pedido inicial financiado sin intereses. A eso se suman otros beneficios, como un plan promocional con ofertas mensuales, publicidad y cartelería sin coste para el franquiciado, además de adhesión gratuita al programa 'Mundo Consum' con todas sus ventajas.

Una red de supermercados que crece

El nuevo local se suma a los otros dos supermercados Charter ya existentes en la ciudad, ubicados en la calle Altamira y en la calle Santos Zárate. Además de estos, Almería también cuenta con dos supermercados Consum, que funcionan de forma directa bajo la enseña principal de la cadena: uno situado entre las calles Doctor Martínez Oña y Arquitecto Guillermo Langle, y otro en la Avenida de Cabo de Gata.

Con esta nueva apertura, la red de establecimientos de proximidad de Consum amplía su presencia en Almería, apostando por la cercanía, los buenos precios y la comodidad de un formato ágil y completo.

En sus estanterías se puede encontrar desde fruta y verdura fresca hasta pan recién hecho, productos de alimentación, droguería, higiene y otros artículos básicos para el día a día. Todo ello con la garantía de calidad y las ofertas habituales de la marca.

Una de las principales ventajas de este nuevo Charter es su horario: abre todos los días del año, lo que permite adaptarse a las rutinas de todo tipo de clientes. La atención cercana y el compromiso con el barrio son algunas de las señas de identidad con las que este nuevo supermercado quiere formar parte de la vida cotidiana de Nueva Andalucía.