El Aeropuerto de Almería contará con una nueva conexión con Londres partir de 2027 La aerolínea Jet2 tiene previsto inaugurar la ruta con un vuelo semanal a partir del 1 de mayo, pasando a dos frecuencias a partir del 26 de mayo de ese mismo año

David Roth Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:41 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

El Aeropuerto de Almería contará con una nueva conexión directa con el Reino Unido a partir del 1 de mayo de 2027. La aerolínea británica Jet2 tiene previsto inaugurar una ruta entre Londres Stansted y Almería, que comenzará con un vuelo semanal y pasará a dos frecuencias semanales a partir del 26 de mayo de ese mismo año.

Según ha adelantado en sus redes sociales el analista de aviación británico Sean M1997, especializado en planificación de rutas, el enlace operará los sábados con salida desde Londres a las 16:25 horas y llegada a Almería a las 20:15, mientras que el regreso despegará a las 21:00 para aterrizar en Stansted a las 22:50. Aunque los billetes aún no han sido cargados en el sistema de reservas, se espera que Jet2 confirme la operativa en las próximas semanas.

La noticia llega justo después de la conclusión de la temporada estival de 2025, en la que el Reino Unido se consolidó un año más como el principal mercado internacional del aeropuerto almeriense, con la mayor red de conexiones de toda su programación. Durante los meses de verano, Almería estuvo unida por vía aérea a destinos británicos como Birmingham, Bristol, Leeds, Mánchester y Londres, a través de los aeropuertos de Gatwick, Luton, Southend y Stansted.

Actualmente, el turismo británico sigue siendo el principal motor del tráfico internacional en el Aeropuerto de Almería, representando aproximadamente el 25 % del total de pasajeros internacionales hasta la fecha en 2025. Sin embargo, durante esta temporada se ha registrado un descenso respecto al año anterior, con casi 198.000 viajeros procedentes del Reino Unido, lo que supone una caída del 16 % interanual. A pesar de este retroceso, el Reino Unido continúa liderando ampliamente la llegada de turistas, por delante de otros mercados emisores como Bélgica (53.963 pasajeros, +19,1 %), Holanda (23.200, +3 %) o Francia (14.845, -14,1 %).

La futura incorporación de Jet2 desde Londres Stansted reforzará esta red y ampliará la capacidad del aeropuerto para atraer turismo internacional, especialmente en un mercado que sigue siendo el más fiel a la Costa de Almería.