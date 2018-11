La nueva composición del pleno demora la aprobación de los presupuestos municipales El pleno del Ayuntamiento de Almería es el órgano decisorio último. / S. G. H. La adscripción de Mabel Hernández como edil sin partido provoca una catarata de cambios en las comisiones, sin las cuales no se puede avanzar SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Martes, 27 noviembre 2018, 00:17

El Ayuntamiento de Almería no tendrá presupuestos hasta que no se modifique oficialmente la composición de las comisiones plenarias. Ya que estas tienen que respetar la representación de los grupos existentes en el plenario, tras la adscripción de Mabel Hernández (ex de Ciudadanos) como concejal no adscrita todo cambia.

Tal y como explicaron fuentes consultadas por IDEAL, el documento se encuentra en 'stand by' mientras que estos órganos no sean actualizados, algo que debe hacerse a través de su aprobación en sesión plenaria. Sin las comisiones, no pueden salir adelante las cuentas de los entes autónomos municipales como los patronatos de Deporte o Escuelas Infantiles, o la Gerencia municipal de Urbanismo, entre otros. La aprobación de estos documentos debe ser previa a la del presupuesto general del Ayuntamiento, que tendrá que esperar al menos hasta el mes que viene.

Desde el Consistorio se informa de que los funcionarios de la casa trabajan a marchas forzadas con el afán de que este viernes pueda tener lugar una sesión extraordinaria de pleno en la que se formalice la nueva composición de las comisiones, ya con la concejala Hernández como no adscrita y con el Grupo municipal de Cs disminuido.

A falta de que se conozcan más detalles de cómo quedarán constituidos estos órganos, cabe recordar que la intención del área de Hacienda es que las cuentas municipales puedan llevarse a pleno en la primera mitad de diciembre para su debate y votación. Antes, el documento tendrá que pasar el trámite de la junta de gobierno local, que suele reunirse como mínimo todos los martes. Sin que por el momento haya trascendido mucho del contenido del presupuesto, lo cierto es que María del Mar Vázquez, la titular del área de Economía y Hacienda, ya ha dado a conocer tras la salida de Hernández que nada ha variado en sus planes iniciales.

Las cuentas saldrán adelante como lo han estado haciendo esta Corporación: con el refrendo condicionado de Ciudadanos. El equipo de gobierno, que cuenta con 13 escaños en el pleno, solo necesita un apoyo para desbloquear las cuentas del año que viene. A pesar de ello, el PP no tiene pensado variar un ápice las negociaciones con los 'naranjas' ni tampoco se ha puesto, al menos hasta el momento, en contacto con la nueva concejala no adscrita para arrancarle su apoyo al que será el último presupuesto del mandato.

Es previsible que este sea expansivo y que se presente a los medios después de las Elecciones Autonómicas que tendrán lugar el próximo domingo y en donde todos los partidos políticos se juegan mucho de cara a las municipales de mayo.