Nueva apertura de una academia de danza urbana en Almería

Interior de la academia de danza que abrió el 15 de septiembre de 2025.

El panorama cultural de Almería suma un nuevo espacio para la formación y la creatividad con la inauguración de Dreams Factory Dance Studio, una academia especializada en danza urbana que abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2025. Al frente se encuentra Laura Muñoz, reconocida por su trayectoria y por ser considerada una de las pioneras de este estilo en la ciudad.

La danza urbana cuenta con un gran arraigo en Almería, y con un importante crecimiento en los últimos años. El interés por este estilo se ha multiplicando, con un auge especialmente visible más recientemente y visibilidad en redes sociales, donde bailarines locales comparten su talento y creatividad, contribuyendo a que la ciudad se convierta en un punto de referencia para esta expresión artística contemporánea.

Una trayectoria marcada por la pasión

Laura Muñoz comenzó a bailar con apenas tres años y a los 18 ya impartía clases. Su vocación por la enseñanza y el compromiso con la danza han hecho que, a lo largo de los años, miles de alumnos hayan pasado por sus clases. En 2009 fundó su grupo más veterano, Safa Style Dance Crew, y tras un crecimiento constante, con más de 200 alumnos, ha dado un paso más con la apertura de su propia escuela.

Un espacio pensado para los bailarines

La academia está situada en calle Ferrocarril, 46, local 2, y cuenta con instalaciones de primer nivel. Entre ellas, una amplia sala diáfana con capacidad para 60 bailarines, insonorizada, climatizada y equipada con más de 11 metros de espejos, además de vestuarios, baños, recepción con tienda y una zona chill out. Todo pensado para que los alumnos disfruten de un entorno cómodo y profesional.

Variedad de estilos y disciplinas

Aunque la especialidad de la escuela es la danza urbana, la oferta formativa abarca un amplio abanico de disciplinas para todas las edades y niveles. En horario de mañanas, se imparten clases de yoga, pilates, capoeira, dance fitness y bailes de salón. Por las tardes, los estilos se multiplican, incluyendo danza urbana para niños y adultos, afro, dancehall, ballet clásico, salsa y bachata, twerk, jazz, heels, contemporáneo fusión, yoga y K-pop.

Más que baile: formación y valores

Dreams Factory Dance Studio también ofrecerá masterclass y formaciones especiales con profesionales de la danza locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, más allá de los pasos y las coreografías, y según indica su propio creadora, la escuela busca transmitir valores como el compañerismo, la unión y el respeto, que desde sus inicios han sido parte esencial de su filosofía.

Información y contacto

Los interesados en conocer más sobre la academia pueden seguir sus novedades y horarios a través de Instagram en la cuenta @dreamsfactory_dancestudio. Con esta nueva apertura, Almería suma un espacio donde la danza se convierte en el nexo de unión para la expresión creativa, el aprendizaje técnico y el crecimiento personal y artístico de quienes acuden a él.

