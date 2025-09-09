Las nubes 'eclipsaron' la Luna de Sangre en Almería El esperado fenómeno astronómico quedó oculto por la nubosidad tanto en la provincia como en buena parte de España

La noche prometía un espectáculo único, pero la meteorología acabó arruinando la cita. El eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre, no pudo contemplarse en Almería el domingo 7 de septiembre debido a la densa capa de nubes que cubrió el cielo provincial desde primera hora del día. Quienes vivieron la jornada con la esperanza de que la nubosidad se disipara, vieron como llegaba la hora anunciada para el citado fenómeno astronómico y la visibilidad seguía siendo nula.

Aficionados a la astronomía, curiosos y fotógrafos habían preparado telescopios y cámaras para captar el momento en el que la Luna, alineada con la Tierra y el Sol, debía teñirse de un tono rojizo. Se habían programado rutas de senderismo en parajes con baja contaminación lumínica y algunas quedadas en miradores y playas. Sin embargo, todo quedó en un intento frustrado. La esperada silueta rojiza nunca llegó a verse sobre el horizonte almeriense.

Cielo encapotado desde primera hora

Ya durante el día, el panorama hacía presagiar lo peor. El calor sofocante y la humedad mantenían un cielo grisáceo y pesado, sin viento que despejara las nubes. Cuando llegó la hora señalada, las 20:15, el momento en que la Luna debía asomar eclipsada, lo único visible eran nubarrones estáticos que tapaban cualquier rastro del firmamento.

En puntos de observación donde se concentraron algunas personas de manera espontánea, como el Cerro de San Cristóbal, entre varias parejas, familias y fotógrafos, algunos montaron trípodes con la esperanza de que se abriera un claro en el cielo y pudieran inmortalizar el momento con su cámara. Los comentarios, sin embargo, reflejaban la decepción: «No pinta nada bien, no se verá el eclipse», lamentaba una de las personas presentes.

Una frustración compartida en España

Lo ocurrido en Almería se repitió en gran parte del país. Cataluña, Baleares, Madrid y muchas zonas del resto de Andalucía también quedaron bajo un cielo cubierto que impidió contemplar el fenómeno. Solo en contados enclaves muy concretos la climatología mejoró lo justo para dejar ver fugazmente la Luna rojiza.

En lugares como Menorca, grupos de astrónomos amateurs y fotógrafos aguantaron hasta el último momento en playas y faros, compartiendo después en redes sociales sus anécdotas y las pocas imágenes que lograron salvar.

Ciencia y divulgación

Aunque la Luna de Sangre no pudo verse, el evento ha servido para despertar interés por este fenómeno y por las astronomía en general. Instituciones como el Instituto Geográfico Nacional y el Observatorio Astronómico Nacional han aprovechado para explicar fenómenos como la causa del tono rojizo (la dispersión de la luz solar en la atmósfera) y otras cuestiones en la misma línea.

Ha sido una oportunidad perdida, porque al final no se ha podido ver la luna, pero nada se ha podido hacer para evitarlo. Volver a ver una Luna de Sangre desde territorio español costará esperar más de tres años, hasta el 20 de diciembre de 2028, cuando, si la meteorología lo permite, el cielo nocturno volverá a teñirse de rojo.