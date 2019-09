El norte de la provincia registra esta campaña un 30% menos de cosecha de almendra Almendro en producción. / ASAJA Asaja constata una «fuerte reducción» general de la producción de este fruto seco en todo el territorio de la provincia de Almería JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Lunes, 9 septiembre 2019, 00:32

Las estimaciones que baraja la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de la provincia de Almería en una actividad como la producción de almendra auguran una falta de rentabilidad en las explotaciones dedicadas al cultivo de las plantaciones en las que se genera este fruto seco, muy preciado por la calidad que ofrece el interior del territorio almeriense. Las circunstancias, como explican desde la organización agraria han generado, a lo largo del ciclo productivo que la cosecha, este año, se reduzca considerablemente.

Y es que en la patronal agraria corrobora esta «importante reducción de la cosecha de almendra en la provincia de Almería». En estos momentos, explicaron en la Asociación de Jóvenes Agricultores, a través de un comunicado, «la comarca de Los Vélez, principal zona productora, ha iniciado la recogida y se están percibiendo las consecuencias de las heladas que se produjeron la pasada primavera con los almendros en flor, y que han ocasionado una importante reducción en la cosecha, que en algunas zonas supera el 70%».

De este modo «se cumplen las previsiones realizadas estos últimos meses donde la provincia se desmarca de la tendencia nacional, y reducirá de forma significativa su producción de frutos secos», apuntó la organización agraria.

Heladas y falta de lluvia

Las heladas y la falta de lluvia son los principales motivos de esta reducción de la cosecha, apuntan desde el departamento técnico de Asaja-Almería. De este modo, «en la zona del Almanzora la sequía ha sido determinante, los escandallos son bastante malos, es decir, la pepita no tiene suficiente peso, es pequeña, y de este modo los árboles no están dando mucho rendimiento porque no ha llovido en primavera», detallaron desde la patronal agraria. En lo que respecta a las zonas perjudicadas por las heladas en el Alto Almanzora y Los Vélez que alcanzaron al 70-80% de los árboles los rendimientos están siendo desiguales, «pero en líneas generales se puede decir que en el norte de la provincia la cosecha es bastante mala, estando a un 30% de lo habitual» indicaron en este colectivo.

Precios

La Asociación de Jóvenes Agricultores espera que en lo que respecta a los precios, que descendieron en los últimos días, finalmente se puedan ver incrementados, tanto por la reducción de cosecha como porque las previsiones de almendra de California no son las esperadas inicialmente, situación que pueda permitir incrementar los precios, y de este modo salvar la cosecha.

Todavía, recordaron en la organización agraria, «quedan varias semanas de recolección, por lo que permaneceremos atentos a la evolución del precio de un sector importantísimo para la economía del interior de la provincia».