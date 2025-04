David Roth Almería Jueves, 24 de abril 2025, 23:36 Comenta Compartir

Del 25 al 27 de abril se celebra en el Hotel Playa Dulce de Aguadulce el XXI Congreso Provincial de ARA, un evento clave en el calendario de la asociación Alcohólicos Rehabilitados de Almería. Charlamos con su presidente, Ramón Fernández, sobre el presente del alcoholismo en la provincia, los retos de la rehabilitación y la importancia del entorno familiar en los procesos de recuperación.

–Este congreso cumple ya 21 ediciones. ¿Qué balance hace de todos estos años?

–En realidad, llevamos más de 21 encuentros, pero antes los llamábamos convenciones. La asociación cumplió 40 años el año pasado, y desde entonces venimos reuniéndonos cada año para compartir experiencias y seguir aprendiendo. El congreso arranca el viernes por la tarde y se extiende hasta el domingo, con talleres, mesas redondas, charlas y actividades tanto formativas como lúdicas. También celebramos en paralelo el Encuentro Andaluz de Mujeres Alcohólicas y sus Familiares.

–¿Cómo ha evolucionado el perfil de las personas que acuden a estos encuentros?

–El cambio ha sido profundo. Antes, el perfil habitual era un hombre de entre 40 y 50 años. Ahora vemos gente cada vez más joven, entre los 25 y los 40. Y cada vez vienen más mujeres, aunque lo más preocupante es que muchas de ellas lo hacen solas. Mientras que a los hombres suele acompañarlos la pareja o la familia, muchas mujeres acuden sin apoyo. Esto refleja una desigualdad estructural: cuando el hombre tiene el problema, se le acompaña; cuando lo tiene la mujer, se la deja sola.

–¿Y qué objetivos principales tiene el congreso de este año?

–Sobre todo, visibilizar. Queremos que la sociedad entienda que esto es una enfermedad, no un vicio. También queremos acercar nuestras actividades a quienes todavía no se han atrevido a pedir ayuda. La inauguración, por ejemplo, la vamos a emitir en directo por Facebook y YouTube para que llegue a más gente. Estará abierta a todo el mundo.

–Este año también se celebra el XXIII Encuentro Andaluz de Mujeres Alcohólicas y sus Familiares. ¿Por qué es necesario un espacio específico para ellas?

Porque en un grupo mixto, muchas mujeres no se atreven a contar ciertos aspectos íntimos de su experiencia. El juicio social pesa más sobre ellas. Por eso creamos espacios exclusivos donde puedan hablar con libertad. En este encuentro tendrán talleres sobre gestión emocional y una conferencia llamada «Habla tu presente», para ayudarlas a afrontar el ahora.

–¿Qué retos específicos enfrentan las mujeres en su camino hacia la recuperación?

–El principal es dar el primer paso. Las mujeres tardan, de media, entre 10 y 12 años en pedir ayuda desde que detectan el problema. Y no es por falta de valor, sino por el aislamiento social que sufren. A los hombres el entorno los empuja antes a actuar, pero a la mujer se le invisibiliza. Por eso es tan importante trabajar desde los institutos, la prevención y la educación.

–¿Cómo es el día a día en ARA?

–Tenemos un sistema de terapias grupales semanales dividido en niveles. A cada persona se le acompaña según su fase de recuperación. Las familias también tienen su propio espacio de trabajo, porque son parte fundamental del proceso. Además, contamos con psicólogos, trabajadores sociales y médicos que nos apoyan. Desde hace unos años también trabajamos online, con el programa 'ARA Digital', que permite participar en terapias desde cualquier punto, como Granada o incluso fuera de Andalucía.

–¿Y el papel de las familias?

Es clave. El entorno debe entender la enfermedad, saber cuándo intervenir, cómo actuar. Por eso damos formación paralela a los familiares. El objetivo es evitar que una discusión o un mal día termine en consumo. Hay que aprender a manejar las emociones y a convivir con alguien que está en proceso de recuperación.

–¿Sigue existiendo estigmatización hacia las personas con problemas de alcoholismo?

–Sí, sobre todo si eres mujer. A una mujer que bebe se la señala con palabras durísimas: «mala madre», «degenerada» y otras que no se pueden mencionar. En cambio, los hombres no reciben el mismo trato. Es una doble vara de medir que todavía arrastramos. Y encima, vivimos en una sociedad donde el alcohol está muy integrado: redes sociales, cine, celebraciones… Incluso forma parte de nuestro modelo económico. El turismo de borrachera mueve mucho dinero.

–¿Cómo se imagina usted un futuro más adecuado en relación al consumo de alcohol? ¿Qué medidas cree necesarias?

–Hay que hablar más claro sobre esto. A la gente hay que concienciarla de verdad, de los efectos reales del consumo excesivo. El concepto de «consumo responsable» muchas veces es una trampa. Yo decía que el mío lo era, hasta que me di cuenta de que hasta la vigésima cerveza no me colocaba. Eso no puede ser. No se trata de prohibir el alcohol, pero hay personas que no pueden probarlo. Con esas personas hay que ser firmes y darles ayuda y comprensión. Pero también hay que recordar que todos empezamos tomando dos cervezas. Ese es el hándicap. Y hay que decirlo alto y claro. Este consumo genera situaciones muy graves: problemas laborales, familiares, económicos... Tiene un coste de vida brutal. Y no es normal que niños de 13 o 14 años entren en coma etílico y no se le dé importancia. Sí la tiene, porque ese menor será probablemente un adulto con problemas graves. Además, el alcohol daña poco a poco. Y cuando da la cara, ya es tarde. El hígado no se regenera por arte de magia. Puedes dejar de beber, sí, pero si el daño está hecho, está hecho. Hay muchas enfermedades vinculadas al alcohol: cirrosis, pancreatitis, problemas coronarios, incluso ciertos cánceres por mutación celular. Y todo esto está estudiado. Pero seguimos justificando su consumo.

–¿Por qué cree que cuesta tanto cambiar esta mentalidad?

–Porque hay un interés económico brutal detrás. Hay estudios incluso para ver cuál es el «nivel mínimo tolerable» de alcohol. ¡Estamos locos! Hay personas que no pueden ni una copa. Y en vez de protegerlas, las empujamos.

–¿También afecta el entorno más cercano?

Hay chavales que no han bebido nunca, pero terminan atrapados por otras razones. Y claro, cuando ves que pides una Coca-Cola y todo el mundo te pregunta si estás malo… Algo no va bien. Se tiende a excluir al que no bebe. Y al final, mucha gente bebe por no quedarse fuera. Y cuando no pueden parar, se aíslan. Y un alcohólico aislado es una bomba de relojería. La enfermedad lo arrasa todo: familia, pareja, entorno. Y si estás solo, te destruye a ti mismo.

–¿Qué mensaje mandaría a quienes aún no se atreven a pedir ayuda?

–Que siempre se puede hacer algo. Nosotros decimos: «Tú puedes, nosotros te ayudamos». Dar el primer paso cuesta, pero merece la pena. Yo, antes de entrar aquí, ni pensaba que tuviera un problema. No bebía todos los días, solo me descontrolaba el fin de semana. Pero eso también es una forma de alcoholismo. Hay personas que no pueden beber entre semana porque trabajan, pero el fin de semana se desmadran. Aquí los llamamos bebedores intermitentes. Y muchas veces tienen más problemas que los que beben a diario. Porque esos atracones hacen mucho daño. Y no se nota... hasta que ya es tarde.