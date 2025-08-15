Una noche de música, diversión y sorpresas con sabor argentino Habrá una gran variedad de estilos, desde la cumbia al trap, pasando por cuarteto, rock nacional y reggaetón

Agosto es un mes que en Almería se distingue por las vacaciones y la llegada de visitantes, pero también por la celebración de múltiples festejos y actividades lúdicas repartidas por toda la provincia. Esta animación no solo atrae a los residentes locales, sino también a quienes viven en Almería, pero han llegado desde o tienen sus raíces familiares en otros países, como es el caso de la comunidad argentina, que aprovecha estas fechas para disfrutar de la música, la cultura y la diversión en eventos especiales.

En ese contexto, la capital se prepara para vivir una noche de fiesta única con la llegada del evento Argentinos ATR, que tendrá lugar el sábado 16 de agosto en A10 Club, la discoteca situada en el Parque Nicolás Salmerón. Un evento que, aunque organizado con sabor argentino, está abierto a públicos de todas las nacionalidades y procedencias.

Esta cita promete hacer vibrar a todos los asistentes con la música de Nahuel Díaz y Dino Rass, quienes estarán al mando de la cabina y listos para poner ritmo a la noche con los mejores hits de la escena argentina y de los géneros más variados.

Todos los ritmos

La pista de baile se llenará de una gran variedad de estilos musicales. Uno de ellos será la Cumbia, un ritmo alegre y bailable originario de Colombia, muy popular en Argentina, perfecto para animar a todos a moverse. También habrá Cuarteto, caracterizado por su energía contagiosa y melodías pegadizas que invitan a bailar en grupo.

Los amantes del RKT también tendrán su ración musical de este género urbano argentino que mezcla cumbia, trap y reggaetón, conocido por sus bases electrónicas y letras callejeras. No puede faltar el Trap, ese estilo urbano que combina ritmos lentos con letras contundentes, ni el rock nacional ni el género internacional de origen caribeño con ritmos latinos y movimientos sensuales y mundialmente conocido, que no es otro que el reggaetón. Y mucho más, asegurando que cada asistente encuentre su ritmo favorito y disfrute de una noche completa de baile y diversión.

Regalos y juegos

Pero Argentinos ATR no es solo música. Los organizadores han preparado un programa lleno de sorpresas, que incluye glitter, regalos y juegos. La cita está pensada para todos los que quieren pasar una noche memorable y llevarse anécdotas para contar. La discoteca abrirá sus puertas a partir de las 12 de la noche, dando paso a una velada que promete quedarse en la memoria de los asistentes.

La comunidad argentina en Almería

La comunidad argentina es una de las más significativas en la provincia de Almería y ya en 2023 superaba la cifra de 6.518 personas. Su presencia creciente se refleja en la cultura y el ocio de la ciudad, con eventos como el que se celebra este sábado en la capital, que permiten a las personas que así lo deseen, tanto de la comunidad argentina como de cualquier otro lugar, mantener vivos sus puntos de unión, sus lazos con su país de origen y disfrutar de su música y baile característicos.