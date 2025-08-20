La noche mágica que ilumina con velas un pueblo con pasado minero El 12 y 13 de septiembre, Rodalquilar tiene una cita con la música, el arte, la astronomía y la gastronomía

Rodalquilar es un pueblo que desprende una magia especial. Situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, su encanto nace del singular enclave donde se encuentra, entre las montañas que un día fueron escenario de la industria minera, de sus casas bajas, sus amplias calles y la naturaleza que lo rodea.

A todo eso se suma un ambiente de tranquilidad difícil de describir con palabras, un lugar en el que uno se siente alejado del mundanal ruido y donde la relativa proximidad del mar añade un magnetismo único que lo convierte en un rincón inolvidable de Almería.

Por si eso fuera poco, sus calles volverán a transformarse en un escenario casi irreal los próximos 12 y 13 de septiembre con la celebración de la Noche de las Velas, una cita que ya se ha consolidado como uno de los eventos más esperados en el calendario cultural en la Comarca de Níjar.

Velas hechas a mano

Durante dos noches, las velas, hechas a mano y con mucha dedicación para este evento, iluminarán algunos de sus rincones más bonitos, creando un ambiente único en el que la luz se fusiona con la música en vivo, el arte, la astronomía y la gastronomía. Una experiencia pensada para disfrutar con familia y amigos bajo uno de los cielos más limpios de Europa.

Lejos de la masificación que caracteriza a otras zonas de la costa, en Rodalquilar aún es posible disfrutar de una experiencia como la Noche de las Velas sin verse rodeado de aglomeraciones. La actividad gana valor en un entorno tranquilo y acogedor, rodeado de lugares de gran interés como las antiguas minas, el Jardín Botánico del Albardinar o las playas vírgenes del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que convierte la cita en una oportunidad única.

Además, este año se celebrará en septiembre, un mes en el que se espera un ambiente más agradable tras un julio y, sobre todo, un agosto marcados por las altas temperaturas. La cita llega en un momento ideal, cuando se espera que el calor comience a dar tregua y el flujo de turistas en la zona ya no sea tan intenso, lo que permitirá disfrutar de la experiencia de una manera algo diferente a las ocasiones en que se ha celebrado en agosto.

Un programa lleno de experiencias

El programa preparado incluye propuestas para todos los gustos, siempre con el característico ambiente cultural y festivo que caracteriza a esta ocasión. Los visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales en directo, exhibiciones artísticas y propuestas gastronómicas que ponen en valor, entre otros, los sabores locales. No faltará tampoco la observación astronómica, una de las actividades más atractivas gracias a la privilegiada ubicación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Además, habrá actividades de entretenimiento para todos los públicos, lo que convierte a la Noche de las Velas en un evento que atrae tanto a residentes como a turistas.