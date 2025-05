Noah de Diego: el influencer almeriense que conquista redes con su voz y su estilo único

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 9 de mayo 2025, 21:22 Comenta Compartir

En el competitivo mundo de las redes sociales, pocos logran destacar de manera tan genuina como Noah de Diego. Actor de doblaje, performer y creador de contenido, este joven nacido en Macael y ahora residente en Madrid se ha abierto paso entre millones de usuarios gracias a un talento especial: su capacidad para jugar con los acentos y poner voz y alma a situaciones cargadas de humor y personalidad.

Si historia es la de un joven con ilusiones, que descubrió su vocación por la interpretación y decidió dejarlo todo y apostar por su sueño. «A los 18 me mudé de Macael a Almería a estudiar Turismo, pero el arte dramático me llamó y me fui para Madrid a ser artista».

«Actúe en una gira nacional de teatro hace unos años que se pudo ver en el Auditorio Maestro Padilla con la obra de 'Edipo a través de las llamas' del también almeriense Paco Bezerra, cuando todavía utilizaba mi nombre de pila (Diego Rodríguez) como el artístico y tras acabar la gira y después de distintos acontecimientos decidí apostar por Noah de Diego», relata.

Una forma especial de transmitir

Su pasión y su forma especial y única de transmitir en las redes sociales le hecho ganar notoriedad y su popularidad no para de crecer. A sus 26 años, Noah puede presumir de cifras de vértigo: más de 309.000 seguidores en Instagram, 262.000 en TikTok y un alcance mensual que supera los 60 millones de cuentas. Un fenómeno que no solo ha calado en España, sino también al otro lado del Atlántico, donde cada vez más usuarios de México, Colombia, República Dominicana o Argentina disfrutan y comparten sus vídeos. De hecho, muchos de sus seguidores confiesan no saber de dónde es exactamente... y ese misterio, entre acentos cambiantes y guiños culturales, forma parte de su encanto.

Formado en la prestigiosa Real Escuela Superior de Arte Dramático RESAD de Madrid, Noah compagina su faceta de influencer con sus primeros pasos profesionales como actor de doblaje y en proyectos de ficción sonora. Pero su explosión en redes no fue un plan premeditado. Como él mismo explica: «Empecé en redes desde la curiosidad y el accidente, cuando un vídeo mío se hizo meme nacional con la frase 'Adiós, hasta pronto'. Desde ahí vi que quería apostar por el humor y la 'doblajitis'».

Almería, siempre presente

Pese a su proyección internacional, Noah no olvida sus raíces. En sus contenidos ha querido incorporar referencias a su tierra, como ese famoso vídeo en tono americano sobre la Feria de Almería o la canción «Almería, al sur de España», que se viralizó en toda la región. «Quise meter a Almería en esta nueva trayectoria, mostrarla al mundo también con humor», explica.

Un talento natural en tiempos de IA

En una era en la que muchas voces parecen generadas por inteligencia artificial, Noah ha demostrado en directo que la suya es 100% real, sorprendiendo a miles de espectadores que creían estar ante un robot. Su humor, que mezcla códigos de internet, referencias al doblaje y contrastes culturales entre España y Latinoamérica, conecta con un público amplio de todas las edades.

Con una chispa que recuerda a los grandes del humor gestual y una estética digital muy actual, Noah de Diego es ya mucho más que un influencer: es un creador con impacto real, un artista de voz y un nombre que, seguro, seguirá sonando en el mundo de las redes y la interpretación.