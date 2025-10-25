Un niño hace entrega de una piedra arqueológica hallada en una cala de Almería El menor encontró en 2023 esta reliquia que podría tener origen en la época romana y fue trasladada al Museo Arqueológico

Nerea Escámez Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 23:18

No solo hay piezas o restos arqueológicos recuperados del lado 'malo' sino también hay espacio para la esperanza y la bondad. Como la labor que realizó un niño, menor de edad, al encontrarse en una cala de Almería una piedra arqueológica mientras jugaba una tarde de verano. Concretamente, el 14 de julio de 2023 en la Cala de las Higueras, situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de Almería.

El menor localizó una piedra arqueológica de molino que, según los primeros indicios, podría tener origen en la época romana, por lo que fue trasladada al Museo Arqueológico de la capital almeriense.

Mientras jugaba, se chocó con esta pieza y alertó a sus padres, quienes avisaron a las autoridades ante la posibilidad de que el resto pudiera tener algún valor patrimonial.

Desde el centro museográfico agradecieron la labor del menor y de la familia por su colaboración.