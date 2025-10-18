Los 'ninis' de Almería se ponen a currar En la última década, los jóvenes almerienses que ni estudian ni trabajan se reducen en un 5%, lo que supone un descenso de casi 4.000 personas y una subida similar a la experimentada por las matriculaciones en Formación Profesional

En 2013, de los 117.500 almerienses que tenían entre 16 y 29 años, había 30.700 que se consideraban 'ninis', es decir, que ni estudiaban ni trabajaban. Para que se hagan una idea de lo que suponía, más de uno de cada cuatro jóvenes (26,13%) no hacía nada con su vida o estaba completamente perdido, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística(INE) en base la Encuesta de Población Activa (EPA). Un resultado similar al que se vivía entonces en Andalucía, donde el porcentaje de 'ninis' era del 28,06%.

Una década después, en 2024, la situación ha cambiado drásticamente en la comunidad autónoma. La propia consejera de Desarrollo Educativo, la almeriense María del Carmen Castillo, indicó este mes de marzo que la tasa de jóvenes andaluces que no estudian ni trabajan está en el «mínimo histórico», situándose este curso en el 14,5%, casi seis puntos por debajo que en el año 2018 y prácticamente la mitad que una década atrás. Almería, sin embargo, se aleja de este descenso generalizado observado en Andalucía aunque sí que se aprecia un descenso de 'ninis' almerienses. En base a las mismas cifras del INE, el año pasado había un 21% de jóvenes en esta situación, cinco puntos menos que en 2013.

¿Qué supone eso para Almería? En datos absolutos, representa que se cuentan 4.000 jóvenes que ya no se consideran 'ninis', un mínimo que viene acompañado de otro dato que termina de resolver el puzzle: las matriculaciones en Formación Profesional (FP).

En el curso 2013–2014, cuando uno de cada cuatro jóvenes almerienses no tenía empleo ni se dedicaba a estudiar, la provincia sumaba 7.800 alumnos matriculados en Formación Profesional, entonces diferenciada en grados Medio y Superior. El curso pasado (2023–2024) la cifra era de 12.400, lo que supone un incremento del 58%, 4.500 alumnos más.

No es matemáticamente exacto, pero la bajada de 'ninis' en números absolutos equivale prácticamente a la subida de matriculaciones en FP en estos diez años en la provincia, donde, eso sí, la población entre 16 y 29 años se ha incrementado en 8.000 personas. Cabe recordar que Almería está entre los territorios donde más crece la población y con la media de edad más joven del país.

Cero abandono

«¿Que por qué hay menos 'ninis'? Aquí hemos visto ese fenómeno. No es que tengamos menos abandono escolar, es que no lo hay». Rafael Pérez Milena es el director de un centro de Educación Secundaria y, además, orientador escolar. Pérez observa tres razones para comprender la bajada del porcentaje de 'ninis': las herramientas para derivar a niños que no se adaptan al sistema educativo ordinario; los programas de diversificación curricular; y, por supuesto, la proliferación de la Formación Profesional Básica, cada vez con más oferta.

«También influye el cambio social. Hace años era muy fácil entrar en la construcción sin haberse formado y con muy buenos sueldos. Ya no. Creo que ahí la FP está abriendo muchas puertas a los jóvenes». Pérez considera que hay todo tipo de alumnos, los muy inquietos, con muchas ganas de aprender, y los que les cuesta más. «Desde la pandemia hay más problemas emocionales. Tienen menos resistencia a la frustración y menos autonomía. Pero son chavales que salen muy bien preparados para el mercado laboral», destaca.

Pérez, en su papel de orientado, suele sentarse en el despacho con familias de niños que no quieren estudiar. «Me dicen que van a poner a sus hijos a trabajar y yo les digo que irse sin el título de la ESO es kamikaze. Antes no era necesario el título, ahora se pide para todo. Eso también hace que los chavales descubran otras vías que les resultan más atractivas, como la FP, claro». De todas formas, aunque el director y orientador celebra todas las herramientas educativas de las que disponen los centros, echa en falta más itinerarios formativos. «Comparado con otros países de Europa, hay pocas opciones. Habría que ofrecer más vías de manera más temprana, para que no abandonen».

Empleo y formación

Para la consejera Castillo, la FP está jugando «un papel clave» en el desarrollo de la empleabilidad de los jóvenes andaluces gracias al trabajo que se está realizando entre la Administración y las empresas para que la sociedad se convenza de que estas enseñanzas ofrecen un grado de cualificación y especialización profesional «ideal para la inserción laboral, en muchos casos inmediata, y en otros a corto plazo». Así lo expresó en el encuentro 'Andalucía apuesta por la FP Dual' organizado en marzo en Sevilla por la agencia Europa Press.

De acuerdo a los datos con los que trabaja la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en Andalucía, el 46,13% de los titulados en estas enseñanzas logran un empleo al año de finalizar sus estudios. Un porcentaje se eleva en ciclos de algunas familias profesionales como Mecánica o Electrónica, donde alcanza el 52,56% de empleabilidad. La estrategia de la Junta pasa por ajustar esta oferta formativa a las demandas reales de las empresas.

«Nunca me gustó estudiar y trabajo no hay, ¿para qué preocuparse?»

Los tres se describen como «pésimos alumnos» y hasta piden disculpas «a los maestros» por «los malos ratos». ¿Y qué hacen con su día a día? «Vamos al gimnasio, entrenamos mucho. Para cuidarnos y eso y estar bien», apunta Fabio. «Y no somos los únicos. Te digo yo que los gimnasios están llenos de gente como nosotros», remata Antonio. Son conscientes de que esto no durará para siempre y que en algún momento tendrán que hacer algo. «Pero todavía no».

Trinidad (nombre falso) es 'nini', tiene 29 años y, en un acto de sinceridad, se explica así: «Mi realidad es que no quiero trabajar y tengo dinero. No hay más». Ella también hace deporte asiduamente y juega en un equipo de baloncesto. Como Juan de Dios, 26 años, que entrena todas las mañanas en el gimnasio desde que terminó sus estudios, hace cuatro años. «Aplico a algunos trabajos en Linkedin, pero no pienso aceptar cualquier cosa, aunque tenga que seguir así otros cuatro años». Nunca ha cotizado y, por lo que parece, tampoco le preocupa nada de nada.

«Era 'nini' por obligación y reincorporarme fue difícil»

Rubén Pérez de la Blanca dice que nunca se sintió 'nini'. «Tampoco soy joven, que ya tengo 43 años», bromea. Pero, aunque el término 'nini' tenga connotaciones peyorativas, lo cierto es que también hay gente que se ha visto obligada a no trabajar ni estudiar por cómo le ha venido la vida.

«He trabajado muy poco en mi vida», dice. «Antes de estar aquí, apenas tenía dos años cotizados». Estamos en las oficinas de Vértigo Apps, una empresa ubicada en el granadino Polígono de Asegra. «Ahora me dedico a programar, que tiene poco que ver con lo que estudié». Licenciado en Bellas Artes, Rubén tuvo que convertirse en cuidador de un familiar durante un largo periodo, algo que le alejó por completo del mercado laboral. «Hace tres años, cuando terminó la situación complicada, tenía miedo porque no creía que fuera a encontrar ningún empleo. Llevaba tiempo sin un trabajo remunerado ni estudiar. Entonces, unos amigos me recomendaron que hiciera FP de Informática, porque había muchas salidas. Hice Desarrollo Web y aquí estoy, feliz y agradecido a todos los profesores que me enseñaron».

Rubén nunca buscó ni quiso ser 'nini', «pero a veces la vida te lleva por otros caminos». «Si pudiera hablar con mi yo más joven, le diría que buscara una formación más práctica... Cuando iba a terminar la carrera, recuerdo sentir que no iba a haber un trabajo para mí, que solo había ruina, que es lo que pasó por aquel entonces... Si volviera atrás, hubiera empezado primero por ganarme la vida y luego por cubrir mi curiosidad». «Cuidado con las etiquetas –termina Rubén–, nunca sabes lo que está pasando el otro».

«Sin la FP mi vida sería otra»

Juan José Ortega tiene 22 años. «Repetí 2º de la ESO. Se me daban bastante mal los estudios por aquel entonces», explica sentado en un banco de un parque público cercano al centro en el que cursó sus estudios de Formación Profesional «Las asignaturas no me gustaban, pensaba que no le iba a dar uso a nada... No estaba motivado», continúa. Un profesor le habló de la Formación Profesional Básica, que era otra forma de sacarse la ESO y le guió a través del proceso. El cambio no pudo ser mejor: «Mis notas mejoraron muchísimo. Luego hice el Grado Medio y el Superior de Informática y, bueno, terminé allí como el mejor expediente académico de mi promoción», sonríe.

Ortega hizo el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas, entró de prácticas en una empresa y allí se quedó, contratado. «Trabajo en Aircury. Hacemos web y sistemas para todo tipo de clientes, en especial par el ámbito escolar del Reino Unidos». Así que Juanjo no ha parado nunca, vaya, que nada de nini.

Sin embargo, es consciente de que su vida podría haber sido otra: «Sin la FP, a ver, no me hubiera quedado en casa sin hacer nada, pero seguro que no habría llegado donde he llegado. Cuando yo entré en la FP Básica, hace 10 años, mucha gente te decía 'eso no tiene salidas, te has metido ahí porque eres tonto...'. Me hicieron sentir mal, preguntarme si esto no servía para nada. Y cuando conocía a gente nueva decía que había hecho la FP Básica con la boca pequeño, por el qué dirán... Hoy lo digo con orgullo, yo hice la FP Básica y gracias a eso estoy donde estoy».

El joven observa la fachada del centro donde obtuvo su formación y mira un poco más allá. «Soy joven. Todavía me queda mucho por aprender. Mucho por crecer».