Niegan la indemnización estatal a un absuelto de homicidio EFE ALMERÍA Domingo, 7 octubre 2018, 00:14

El Consejo de Estado ha dictaminado que no se debe indemnizar a un hombre al que un jurado declaró no culpable de matar por motivos religiosos a seis personas que viajaban junto a él en una patera, y que reclama 300.000 euros por haber permanecido casi dos años en prisión provisional. El organismo considera que no existen «términos hábiles» para aceptar la indemnización y ve «forzoso» concluir que la absolución de A.N.B., natural de Camerún, no se fundamentó en la declaración de inexistencia del hecho, por el que estuvo en prisión preventiva.

Así consta en la resolución de finales de agosto del Ministerio de Justicia que desestima la reclamación, aunque los abogados de A.N.B., Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, aseveran que existen motivos argumentados en la propia sentencia que absolvió a su cliente para concluir que el tribunal del jurado que lo enjuició sí que determinó que no quedaba ninguna sombra de duda sobre él. Aunque el Ministerio de Justicia, a raíz del dictamen del Consejo de Estado, desestima la reclamación de indemnización, aún sigue viva en la Audiencia Nacional la demanda de los abogados.