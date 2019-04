El 'Nicolás Salmerón' ya es centro Save the Children J. M. Los estudiantes del centro llevan muchos años participando en las diferentes ediciones de los programas educativos de Save the Children J. L. P. Almería Martes, 23 abril 2019, 23:52

El IES Nicolás Salmerón y Alonso celebró ayer su nombramiento como Centro Embajador de Save the Children. Este reconocimiento supone un acto significativo para el propio centro, pero sobre todo para los alumnos, protagonistas de los programas que la organización lleva a cabo en los diferentes centros escolares.

Los estudiantes del centro llevan muchos años participando en las diferentes ediciones de los programas educativos de Save the Children. En este tiempo han realizado actividades de educación en valores, sensibilización y recaudación para apoyar proyectos que luchan contra la desnutrición infantil o por el acceso al agua de niños que viven en situaciones más vulnerables.

El compromiso de toda la comunidad educativa en la defensa de los derechos de la infancia en los últimos años ha dado lugar a su nombramiento como Centro Embajador por parte de la ONG. A la entrega de la placa conmemorativa que reconoce al centro su labor desarrollando programas de educación en valores y solidaridad acudió Nieves García, coordinadora de evaluación en programas en Centros Educativos de Save the Children, además de la comunidad educativa y familias. Sobre Save the Children Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace 100 años para asegurar que todos los niños sobreviven, aprenden y están protegidos.

Actualmente la organización opera en más de 120 países. En España trabaja en programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. La organización atiende además a la infancia migrante y está centrada a proteger a los menores frente a la violencia. Save the Children quiere que todos los niños, independientemente de su condición o país de origen, puedan disfrutar plenamente de sus derechos y alcanzar el máximo de sus capacidades. Con este tipo de reconocimientos se quiere incentivar a que los centros sigan implicándose en esta labora solidaria y se sumen otros nuevos.