Personal de la Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica del Materno Infantil de Almería. R. I.

Neumología y Alergia Pediátrica del Materno Infantil de Almería, 'Unidad de Excelencia'

Se encuentra entre las trece mejores Unidades de Neumología Pediátrica de España acreditadas por diferentes sociedades científicas

A. M.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:19

La Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, del Hospital Universitario Torrecárdenas, ha sido acreditada por diferentes sociedades ... científicas nacionales como 'Unidad de Excelencia' al superar una evaluación rigurosa y cumplir los más exigentes criterios de calidad asistenciales, organizativos, docentes, de investigación y de apoyo a las familias.

