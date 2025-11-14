Neumología y Alergia Pediátrica del Materno Infantil de Almería, 'Unidad de Excelencia'

La Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, del Hospital Universitario Torrecárdenas, ha sido acreditada por diferentes sociedades ... científicas nacionales como 'Unidad de Excelencia' al superar una evaluación rigurosa y cumplir los más exigentes criterios de calidad asistenciales, organizativos, docentes, de investigación y de apoyo a las familias.

La Consejería de Salud ha detallado este viernes en una nota que ha sido acreditada como Unidad de Neumología Pediátrica Especializada con criterios de excelencia por las Sociedades Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y por la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SEN), encontrándose entre las trece mejores Unidades de Neumología Pediátrica de España acreditadas, cuatro de estas Unidades pertenecen al Sistema Andaluz de Salud de Andalucía (junto a los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada).

También, en marzo de 2025 ha recibido la Acreditación de Unidad de Asma Grave Excelente por la Sociedad Española Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátricas (SEICAP), que ha otorgado a las siete mejores Unidades de Asma Grave de España, entre las que se encuentran dos Unidades de Andalucía (junto a la Unidad del Hospital Virgen de las Nieves de Granada), dos Unidades de Alergia Pediátrica de la Comunidad de Madrid, una de la Región de Murcia y una de Galicia.

El responsable de la Unidad, Antonio Bonillo, ha reseñado que «las acreditaciones recibidas por la Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica son un reconocimiento profesional integral al funcionamiento de esta Unidad, que refuerzan la alta calidad asistencial del Servicio de Pediatría y del Hospital Universitario Torrecárdenas».

En la Unidad de Neumología Pediátrica trabajan cuatro pediatras, dos enfermeras y una auxiliar, ha indicado la Administración. En ella, se atiende a pacientes pediátricos con problemas respiratorios y alérgicos en hospitalización, en Hospital de Día y en consultas externas. Dispone de una Unidad de Fibrosis Quística, un Programa de Pacientes Neuromusculares, una Unidad de Asma Grave, un Programa de seguimiento de Pacientes con Displasia Broncopulmonar y un laboratorio pediátrico de enfermedades del sueño, integrado en la Unidad de Sueño del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Pruebas diagnósticas e investigación

Durante el año 2024, la Unidad de Neumología ha realizado más de 50 fibrobroncoscopias pediátricas, ha atendido más de 4.500 consultas externas, ha realizado 1.878 espirometrías, 808 prick-test cutáneos, 354 oscilometrías de impulsos y 75 pletismografías.

En la Unidad de Neumología Pediátrica en la actualidad hay tres líneas de investigación con gran producción científica, en los últimos meses se han publicado dos artículos científicos en revistas médicas de máximo nivel (Q1 y Q2), se están realizando cuatro Tesis Doctorales y una Tesis Doctoral se ha leído en junio de 2025 habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente Cum Laude.