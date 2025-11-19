La Navidad lleva la ilusión a los más pequeños del Hospital Torrecárdenas

Los pequeños Carmen y Javier, dos pacientes del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, fueron ayer los encargados de pulsar el botón del encendido navideño en ... el Hospital Universitario Torrecárdenas, en un acto que contó con la asistencia de más de un centenar de personas.

Este año, el hospital se ha iluminado con más de 500.000 puntos de luces LED iniciando la programación de actividades con motivo de la Navidad, dentro de su Plan de Humanización. El encendido de las luces estuvo cargado de emoción, ya que correspondió a dos de los pacientes más jóvenes del Materno Infantil Princesa Leonor.

El director gerente, Manuel Vida, agradeció la participación de Carmen y Javier, señalando que «la asistencia y cuidados de los más pequeños son nuestra razón de ser».

Ampliar Pacientes y familiares en el alumbrado R.I.

Los niños y sus familias reconocieron y dieron las gracias también a todos los profesionales su labor coincidiendo al manifestar «lo bien que se portan con nosotros y cómo nos cuidan para hacer que incluso estando en el hospital nos sintamos casi como en casa». Los dos protagonistas, junto al subdirector gerente del hospital, Felipe Cañadas, repasaron su día a día y, en un tono distendido, comentaron cómo llevan sus estudios en las aulas hospitalarias y lo que hacen en sus ratos de ocio.

El acto de la iluminación, que se realiza desde hace cinco años, contó con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, el concejal de Cultura, Diego Cruz, y la concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín.

Tras el encendido, los asistentes pudieron disfrutar de un espectacular castillo de fuegos artificiales marcando el inicio de una serie de actividades navideñas en el centro hospitalario referente de la provincia de Almería.