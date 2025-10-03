Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nace Éclos, nueva marca de Cosentino

Inaugura una categoría de superficies minerales con cero sílice cristalina, alto contenido de material reciclado y un innovador sistema de diseño por capas

A. Maldonado

Almería

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:44

Comenta

Cosentino, líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, ha presentado este jueves, a nivel mundial Éclos, su nueva marca de superficies minerales dirigida al mercado de encimeras de cocina y baño. Este lanzamiento establece un hito en la industria al introducir una categoría completamente nueva: 'Inlayered Mineral Surface', basada en la tecnología de diseño Inlayr.

Éclos, han explicado desde Grupo Cosentino, combina prestaciones físico-mecánicas superiores, diseño con integración 3D, y una composición libre de sílice cristalina, incorporando asimismo más del 50% de materiales reciclados. Esta innovación refuerza, así, el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la seguridad en el entorno laboral.

«Desde nuestros inicios, hemos apostado por liderar la innovación en lugar de seguir tendencias. Lo hicimos con Silestone, con Dekton, y más recientemente con Hybriq+. Éclos constituye un nuevo momento bisagra para nuestra industria, una evolución que responde a las necesidades reales del mercado y anticipa el futuro», afirma Pilar Cosentino, CEO de la multinacional.

Al igual que Silestone en 1990 y Dekton en 2013, Éclos representa un nuevo punto de inflexión en la evolución de las superficies para la arquitectura y el diseño. Su desarrollo, en el que han participado 50 investigadores especializados en diferentes ramas, ha requerido más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 horas en pruebas por parte de los departamentos de I+D+i y Producto de la compañía española.

La tecnología Inlayr permite fabricar Éclos mediante un sistema de diseño por capas, que gracias a un avanzado proceso de ingeniería robótica, otorga a toda la superficie un diseño tridimensional con vetas y patrones únicos, tacto natural y una profundidad estética sin precedentes. El resultado es una superficie con diseño tridimensional integrado en el canto, y un realismo visual que redefine los estándares del sector.

Composición pionera

Éclos supone también un avance disruptivo en la composición de superficies minerales. La primera colección, que se lanzará a nivel global en los próximos meses, no contiene sílice cristalina en su formulación. Además, algunos colores incorporan hasta casi un 90% de material reciclado, con un porcentaje mínimo siempre del 50%, consolidando el enfoque de Cosentino hacia la economía circular.

Su composición y la formulación desarrollada específicamente para este nuevo producto, hace que Éclos cuente con una mejor flexibilidad, ductilidad y resistencia al impacto, lo que facilita su manipulación e instalación para marmolistas y profesionales del sector.

Por último, gracias a la tecnología Inlayr, Éclos ofrece una resistencia térmica superior de hasta 220ºC (428ºF), convirtiéndose en una solución ideal para encimeras de cocina y otras aplicaciones de alto rendimiento.

Cambio de paradigma

En un contexto marcado por políticas proteccionistas, guerras arancelarias y crecientes preocupaciones sobre la seguridad de materiales como el cuarzo, Cosentino vuelve a marcar el rumbo con Éclos. Esta nueva superficie busca transformar el sector y ofrecer una alternativa segura, sostenible, de diseño y de alto valor añadido.

Según estudios recientes, el mercado global de encimeras crecerá a un ritmo del 3% anual hasta 2028, alcanzando los 50.000 millones de dólares y 650 millones de metros cuadrados, de los cuales 100 millones corresponderán a superficies minerales y porcelánicas. Estados Unidos se mantendrá como el principal mercado, mientras que los mayores crecimientos se esperan en Asia-Pacífico, Oriente Medio y países en desarrollo.

Cosentino es una compañía global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Como empresa líder anticipa, junto con sus clientes y socios, soluciones que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone, Dekton o Sensa by Cosentino, superficies innovadoras que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.

Grupo Cosentino distribuye sus productos y marcas en más de 120 países desde su sede central en Almería (España), y cuenta con implantación propia en 32 de ellos. La multinacional dispone de 9 fábricas de producción (8 en Almería (España) y 1 en Brasil), 1 Centro Logístico Inteligente en España, y más de 180 instalaciones comerciales, expositivas y de distribución repartidas por todo el mundo. Más del 90% de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 35 años apuñalada en La Mojonera
  2. 2 La familia de Antonio Campos: «El detenido no tiene vinculación con Antonio ni nosotros»
  3. 3 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos
  4. 4 Dimite más de la mitad de la Ejecutiva del PSOE de El Ejido, lo que obligará a convocar una asamblea
  5. 5 A prisión el joven detenido por el crimen de Antonio Campos
  6. 6 Berja se concentra para pedir justicia por el crimen de Antonio Campos
  7. 7

    Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra
  8. 8 Cambios en el bus urbano para evitar atascos en la avenida Cabo de Gata
  9. 9 Una misa y una foto familiar por la celebración de los Ángeles Custodios en Roquetas
  10. 10 Muere una mujer de 35 años apuñalada en La Mojonera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nace Éclos, nueva marca de Cosentino

Nace Éclos, nueva marca de Cosentino