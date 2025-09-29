Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nace en Almería 'Desayunos con Almur', un ciclo empresarial para impulsar el emprendimiento femenino

Celebrada en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, ha reunido a empresarias referentes de la provincia y ha puesto el foco en el «salario emocional», la innovación y las redes de apoyo

Bernardo Abril

Almería

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:35

La Asociación de Mujeres Empresarias de Almería ha celebrado la primera jornada del proyecto 'Desayunos con Almur', una iniciativa que nace de la colaboración con Unicaja para crear espacios de encuentro, inspiración y conexión entre mujeres empresarias y emprendedoras y ha tenido lugar en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, ubicado en el Paseo.

La sesión fue inaugurada por María Salmerón, vicepresidenta de Almur, que agradeció la implicación de Unicaja y, en particular, la colaboración de Juan Cayuela, director territorial de la entidad en Andalucía Oriental; y de María Vidal, directora de Personas Sur de Unicaja, presentes en la apertura.

En su intervención, Juan Cayuela subrayó la relevancia de las alianzas entre entidades financieras y asociaciones empresariales para generar sinergias y redes de contacto que faciliten nuevas iniciativas de emprendimiento y negocio. Por su parte, María Vidal destacó el valor del «salario emocional» —flexibilidad, conciliación, reconocimiento y sentido de pertenencia— como palancas que inciden directamente en el bienestar de las personas y, por tanto, en los resultados de las empresas.

Bajo el lema 'Mujeres que emprenden, voces que inspiran', tuvo lugar una charla-coloquio moderada por María Salmerón con la participación de dos empresarias referentes de la provincia de Almería: Lola Gómez (Clisol Turismo Agrícola) y María Dolores Morales (Biosabor).

A lo largo del diálogo, se abordaron cuestiones claves como la aplicación de nuevas tecnologías, el impacto del contexto global, el acceso a la financiación, la conciliación y corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y el futuro de la pyme.

Las participantes compartieron experiencias que evidencian que, incluso en contextos inciertos, herramientas como la resiliencia, la innovación, la colaboración y un liderazgo con propósito permiten transformar desafíos en oportunidades. Asimismo, se puso el acento en la importancia de tejer redes de apoyo y confianza entre mujeres empresarias para impulsar un entorno más justo, próspero e inclusivo.

La jornada contó con la música en directo de la pianista Beatriz Gómez, que aportó un toque especial al encuentro. Como cierre, las asistentes disfrutaron de un 'brunch de networking' elaborado por Mari's Bakery, que favoreció la creación de nuevos lazos y oportunidades de colaboración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un funcionario de El Ejido en el maletero de su coche: tenía previsto viajar a Granada
  2. 2 La Feria del Turismo trae paella, flamenco y degustación de tapas a Roquetas
  3. 3 Los presuntos agresores de la reyerta de Arapiles niegan la homofobia: «Nos tiraron un eructo a la cara»
  4. 4 Hallan el cadáver de un funcionario de El Ejido en el maletero de su coche: tenía previsto viajar a Granada
  5. 5 ¡Qué nos vamos al Mundial!
  6. 6 Aviso por tormentas en Almería: las lluvias podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora
  7. 7 El IMD retoma su programa con una ruta por Sierra Nevada
  8. 8 Exigen que se actúe ante la acumulación de basuras en el Barrio Cortés de Matagorda
  9. 9 El Ejido incrementa en 40.000 las horas de limpieza en colegios, centros culturales y deportivos
  10. 10 El Ejido apuesta por un modelo de turismo que combine desarrollo y progreso social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nace en Almería 'Desayunos con Almur', un ciclo empresarial para impulsar el emprendimiento femenino

Nace en Almería &#039;Desayunos con Almur&#039;, un ciclo empresarial para impulsar el emprendimiento femenino