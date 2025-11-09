Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro de rehabilitación de una clínica privada. I. P. / archivo

Las mutuas estiman que Almería podría reducir en 37 millones el coste de las bajas

Acusan al «laberinto burocrático»y la falta de recursos del sistema público del sobrecoste que supone el actual funcionamiento

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:19

Las cuentas de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) llevan a esta organización a considerar que existe un «gasto innecesario» en el ... sistema actual de gestión de las bajas por contingencias comunes. «El laberinto burocrático existente para su gestión, la falta de médicos en Atención Primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto con el incremento de las listas de espera en la sanidad pública, entre otras causas, supone una sanidad Pública saturada que conlleva un mayor gasto innecesario, una importante merma de la competitividad de las empresas, y un pesado lastre para la creación de Empleo y para el crecimiento económico de España a corto, medio y largo plazo», recoge el 'Informe sobre Absentismo Laboral por Contingencias Comunes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en España de 2018 a 2024'.

