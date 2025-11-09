Las mutuas estiman que Almería podría reducir en 37 millones el coste de las bajas

Las cuentas de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) llevan a esta organización a considerar que existe un «gasto innecesario» en el ... sistema actual de gestión de las bajas por contingencias comunes. «El laberinto burocrático existente para su gestión, la falta de médicos en Atención Primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto con el incremento de las listas de espera en la sanidad pública, entre otras causas, supone una sanidad Pública saturada que conlleva un mayor gasto innecesario, una importante merma de la competitividad de las empresas, y un pesado lastre para la creación de Empleo y para el crecimiento económico de España a corto, medio y largo plazo», recoge el 'Informe sobre Absentismo Laboral por Contingencias Comunes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en España de 2018 a 2024'.

Basándose en la actuación sanitaria por parte de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la AMAT considera que en procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) diagnosticados como patologías traumatológicas se podría «recuperar en 29 días antes la salud de los más de 211.000 Trabajadores de Andalucía diagnosticados con esas patologías, y en 30 días antes a los casi 1.300.000 Trabajadores del territorio Nacional».

En lo tocante a la provincia de Almería, el mismo análisis refleja que la duración media de los procesos por contingencias comunes (de todo tipo de patologías y no únicamente de las traumatológicas) se elevó el año pasado a 81,36 días mientras que, en el caso de las contingencias profesionales, fueron 40,75. De tal modo, la organización de mutuas considera que, de gestionarse las ITCC del mismo modo que las bajas profesionales, las recuperaciones se aligerarían en más de 40 días.

Económicamente, esto se traduce en más de 37 millones de euros de «posible ahorro potencial». De esta cantidad, 13,3 millones se corresponden con el cargo de las empresas y 23,7 millones, con el desembolso que se realiza por parte de laMutua en prestaciones a la Seguridad Social.

Con estos datos, la AMAT incide en que, gestionando las enfermedades comunes de los trabajadores protegidos también a través de su sistema, además de reducir el gasto público «innecesario», se aligerarían las listas de espera de la sanidad pública. «A nivel nacional, se podría reducir el gasto en 3.228 millones de euros, de los cuales, unos 2.078 millones de euros son con cargo a las cuentas públicas de Seguridad Social, y otros 1.150 millones de euros con cargo directo a las Empresas», sostienen.

Recuperar la gestión

Así las cosas, concluye el informe sobre absentismo laboral incidiendo en las «propuestas más eficaces» para «recuperar lo antes y mejor posible la salud de los trabajdores, evitar el uso indebido de esta prestación y salvar el laberinto burocrático».

En primer lugar, propone la AMAT «facultar a las Mutuas, dotándolas de los recursos necesarios, para poder prestar una asistencia sanitaria integral de los procesos de baja derivados de ITCC, al menos en patologías traumatológicas y psicológicas, pudiendo dar el alta a estos trabajadores tras su recuperación, y contando en todo momento, con la Inspección Médica en caso de disconformidad, garantizándose así los derechos de los trabajadores en caso de discrepancia con la resolución emitida por la Mutua».

También recomienda «devolver a las Mutuas la competencia para actuar en procesos derivados de ITCC, con una duración superior a los 365 días»; realizar una «revisión de las cláusulas de complementos y mejoras de la prestación de ITCC en la negociación colectiva, para su supresión o modulación; modificar la financiación de la prestación económica en los procesos de ITCC, suprimiendo que sea con cargo a las Empresas, entre el día 4 y el 15 del proceso; o reducir por Ley el porcentaje de aplicación a la base reguladora para el cálculo de la prestación económica de la ITCC, ello sin perjuicio de ponderarlo en función de la gravedad de la enfermedad o accidente común que sufra el trabajador».