La estación de Huércal de Almería-Viator durante una de las jornadas en tren. M. C.

Música y flores contra el «maltrato» a los viajeros en tren de Almería

La plataforma critica que Renfe no pida disculpas públicas por un trato que califican de «humillante»

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:27

La estación de Huércal de Almería-Viator vivirá una estampa nunca vista el próximo día 28. Los viajeros de Madrid serán recibidos con más de 200 claveles que la plataforma la Mesa del Tren prepara como reproche a la gestión de Renfe. El grupo ha llegado al límite, pues no es de su agrado el servicio que ofrece la principal empresa de transporte ferroviario. Los integrantes consideran de «deficiente» el trato que reciben los turistas que deciden llegar a Almería en tren. Además, la falta de disculpas públicas es otra de las causas de la promesa que plantean llevar a cabo el jueves.

La plataforma informará a los usuarios las gestiones que la mesa realiza desde abril para que «mejore» el servicio ferroviario de Renfe en Almería. La calidad y el número de circulaciones con Madrid y Sevilla son las principales quejas que expondrán a los turistas. José Calos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería, ha afirmado que las comunicaciones de estos meses con la operadora no han propiciado ninguna acción. «Pese a las insistentes llamadas telefónicas, correos y gestiones, no ha habido ninguna acción que mejore el peor servicio ferroviario de España», ha asegurado Tejada.

El próximo jueves se repartirán de manera «simbólica» los claveles a los «sufridos pasajeros». Desde la asociación, han criticado que los retrasos «habituales» del servicio. «Estaremos esperando con paciencia y los recibiremos para aliviarles de esas siete horas y 23 minutos de viaje que habrán tardado en llegar a su destino», han asegurado.

