Música, cine, literatura y fiestas patronales para un fin de semana lleno de planes Son unos días cargados de eventos culturales y recreativos, en multitud de puntos de la provincia de Almería

Almería y la provincia se preparan para un fin de semana repleto de propuestas culturales y festivas. Entre el viernes 3 y el sábado 5 de octubre habrá cine, charlas, conciertos, recitales flamencos, talleres familiares, ferias y fiestas patronales que convierten a la provincia en un hervidero de actividad.

La Casa del Cine de Almería abre el fin de semana con la conferencia 'La paleontología en el cine' (viernes 3, 20:00h), a cargo del paleontólogo y divulgador Francesc Gascó, «Pakozoico», que repasará cómo la ciencia ha influido en la representación de los dinosaurios en la gran pantalla.

Un día después, el mismo espacio acoge el Hip Hop Cine Fest Vol.3 (sábado 4), una cita que mezcla séptimo arte y cultura urbana con proyecciones, talleres de skate y breaking, graffiti en directo, freestyle y conciertos hasta la medianoche.

Además, el cine regresa a Albox con la proyección de 'Karate Kid. Legends' en la Sala Federico García Lorca, del jueves 2 al domingo 5 de octubre, en varios horarios.

Música y espectáculos

El Teatro Cervantes de Almería acoge el sábado 4 a las 22:30h 'Aidalai', tributo a Mecano, un espectáculo musical que revive los grandes éxitos del mítico grupo madrileño.

En El Ejido, el trío malagueño AWA presenta Moodboards en vivo (sábado 4, 21:00h), un concierto solidario en beneficio de la Asociación El Timón.

El domingo 5 será el turno del público familiar con '¡Encanto, el musical!' en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA), a las 12:30h.

Flamenco en vivo

El flamenco también pisa fuerte este fin de semana. La cantaora Alicia Morales ofrece un recital el sábado 4 a las 21:30h en El Ejido, mientras que el mismo día, el cantaor Sergio El Colorao actuará en la Peña Flamenca El Ciego de la Playa de Huércal de Almería dentro del Circuito Andaluz de Peñas.

Quienes busquen una experiencia más íntima podrán acudir al Tablao Flamenco La Canastera, con funciones diarias a las 20:00h.

Talleres y literatura

La Biblioteca Villaespesa propone el sábado 4 a las 12:00h el taller 'La arquitectura de los libros', con Paula Mandarina, dirigido a familias que quieran descubrir la magia de los libros pop-up.

Un día antes, el viernes 3 a las 18:30h, la misma autora presenta junto a Sol Ruiz el cuento infantil 'Los ciempiés no llevan zapatos', ideal para primeros lectores.

Exposiciones y visitas guiadas

Quienes prefieran los museos y conocer el patrimonio histórico tienen varias opciones. Una es acudir a una visita guiada a la Alcazaba el sábado 4 a las 9:00h. Por otro lado, está la Exposición 'Andrea Giuliani: Retratos históricos' en los fondos artísticos del Ayuntamiento de Almería, en el Museo de Arte Doña Pakyta (hasta el 19 de octubre) y, otra posibilidad es la muestra 'Ciudad de muertos. Viaje a la Necrópolis Romana de Carmona', en el Museo de Almería (hasta el 16 de noviembre).

Fiestas y tradiciones

Los municipios de la provincia también celebran estos días sus fiestas patronales. Turre ya ha comenzado las suyas, que son del 2 al 7 de octubre en honor a San Francisco de Asís. Lubrín las celebra del 3 al 5 de octubre, en honor a la Virgen del Rosario, junto a la XIV Feria de la Alimentación Rural.

Por su parte, Alcóntar estará del 3 al 5 de octubre, con festejos dedicados a la Virgen del Rosario, al igual que Santa Fé de Mondújar, que también rinde homenaje a la Virgen del Rosario del 3 al 5 de octubre. Roquetas de Mar organiza las suyas del 4 al 7 de octubre, en honor a esta misma Virgen y en honor a esa misma patrona Macael estará de fiesta el martes 7 de octubre con su gran día.

Además, del 3 al 12 de octubre, Almería capital celebra su Oktoberfest, con carpa en el Parque de las Almadrabillas, música en directo y gastronomía alemana.

Para quienes prefieran una tarde o noche cinematográfica, la cartelera de los cines de la provincia ofrece estrenos como 'Una batalla tras otra', la nueva película de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, que ya se puede ver en salas de Almería, Roquetas y El Ejido.