LOS MUROS DE TRUMP EFE Por si no teníamos bastante con la tensión en Cataluña y el adelanto electoral, llegan los Estados Unidos de América y le ponen aranceles a productos tan 'typical spanish' como el queso, el vino o el aceite de oliva DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 6 octubre 2019, 03:35

Madre mía cómo ha entrado el mes de octubre. Por si no teníamos bastante con la tensión en Cataluña y el adelanto electoral, llegan los Estados Unidos de América y le ponen aranceles a productos tan 'typical spanish' como el queso, el vino o el aceite de oliva. Pero qué se habrá creído el septuagenario presidente de cabello amarillo-pollo, con sonrisa postiza-artificial. A ver si le vamos a cobrar nosotros ahora por cada vez que bailaron la «Macarena» de Los del Río en los estadios de Fútbol Americano y Béisbol, de este a oeste y de norte a sur.

¡Bromas fuera! El asunto es muy serio y, si no se remedia, lo van a pagar los que menos culpa tienen. Siempre sucede lo mismo. A España le puede costar unos 1.000 millones de euros esta guerra comercial. Bueno, en realidad la amenaza se cierne sobre las empresas y los trabajadores de los sectores más afectados. La peor parte se la llevará el aceite de oliva. En nuestra provincia tenemos muchos y muy buenos. Algunos de ellos ya llevan años vendiéndose en los supermercados de Estados Unidos. Por suerte las frutas y hortalizas no se ven afectadas de manera directa, al menos por ahora. También es cierto que el volumen de la producción local que se destina a este mercado es aún pequeño, pero crece cada campaña, a pesar de los duros requisitos que se exigen. Desde Coexphal ya han avisado de que ponerle puertas a los mercados no es bueno, sobre todo después de haber padecido el veto ruso y con un Brexit en ciernes, que nadie sabe cómo resultará.

Empieza raro el 'curso' y todo por un enfrentamiento entre las grandes del sector aeronáutico. Cómo lo está leyendo. Todo tiene su origen en la batalla comercial entre Estados Unidos y Europa por la venta de aviones. Es la guerra entre Boeing (americana) y Airbus (europea). Desde el otro lado del charco denunciaron al viejo continente ante la Organización Mundial del Comercio en el año 2004, por trato de favor al fabricante de aviones europeo. Con el tiempo la organización le dio la razón al ejecutivo americano. Después, Bruselas se comprometió a rectificar, pero desde Washington consideraron que esto era insuficiente. El asunto siguió adelante a través de un tribunal de arbitraje que ha dado la razón a Donald Trump. En este punto estamos ahora.

¿Es Europa la mala en esta historia? Resulta que la Unión Europea también denunció a Estados Unidos por la concesión de ayudas ventajosas a Boeing. Da la casualidad, que la Organización Mundial del Comercio también ha fallado a favor de los europeos en este particular. Ahora se está a la espera de que se decida el importe y la imposición de los aranceles a productos estadounidenses. Bruselas pretende que la cifra ascienda a 12.000 millones de euros, 4.500 más que la aprobada para Estados Unidos.

Ya ven que el asunto es de locos. Ahora que todo el mundo piensa en global ¿tiene sentido volver a gravar las importaciones de productos entre países desarrollados? El tema le viene que ni pintado a Trump y su discurso ultranacionalista, pero, en cambio, perjudica a la economía y a las personas.

No está todo perdido, hasta el 18 de octubre, fecha en que deben activarse los aranceles, puede pasar cualquier cosa. De hecho, esta previsto que cuatro días antes se reúnan representantes de ambas administraciones en busca de un potencial acuerdo ¿Será posible el entendimiento?

Suena a chino

Desde la perspectiva europea suena a chino esto de los aranceles ya. Los productos procedentes de países terceros como Marruecos, entran cada vez con mayor facilidad en todos los mercados de la Unión. En cambio, son nuestros socios comerciales quienes le vuelven a poner cerraduras blindadas a la economía. Para que se hagan una idea... Sí un importador de Miami compraba aceite de oliva español por 3 euros el litro, ahora tendrá que adquirirlo por un 25% más. Eso significa que puede dejar de comprarlo o que el proveedor podría bajarle el precio para mantener las ventas. Será difícil que la relación comercial entre las partes se mantenga intacta, ya que eso obligará a la parte norteamericana a subir los precios a sus clientes.

Este es el mundo en el que nos movemos, el que hemos creado entre todos, al fin y al cabo. Unos tendremos más responsabilidad y otros menos. Algunos, de hecho, no serán responsables de nada. Pero eso no va a cambiar el escenario y las reglas del juego. Siempre hay que tirar de imaginación, de creatividad, cargarse de fuerzas y salir hacia adelante. Justo ahora que se cumplen 40 años de uno de los mejores trabajos musicales de la historia del rock, The Wall, de la mítica Pink Floyd, se manifiesta el asunto de los aranceles como una metáfora de la sociedad actual, cargada de miedos, de dudas, de ganas de venganza, de ambición, avaricia, individualismos, ... Ya vemos que los muros de Trump, por ahora, no son de ladrillos. Para muros, yo me quedo con los de Gilmour y Waters.