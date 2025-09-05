Este municipio almeriense celebrará una recreación histórica de la época romana Se revivirá el Funeral de Lucio Alfeno Avitiano con un evento cultural que tendrá lugar el 6 de septiembre de 2025

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:44 Comenta Compartir

El municipio de Abla mirará a su pasado con la celebración de una Recreación Histórica del Funeral de Lucio Alfeno Avitiano, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre de 2025 a las 20:30 horas en la Avenida Santos Mártires. La cita, que viene preparándose desde hace meses con la búsqueda de personas que deseen colaborar como actores o confeccionando el vestuario, quiere transportar a vecinos y visitantes a la época romana en la que la localidad desempeñaba un papel destacado.

Un legado romano que revive

La recreación gira en torno a la figura de Lucio Alfeno Avitiano, un influyente personaje romano cuyo funeral sirve de hilo conductor para revivir tradiciones, rituales y escenas de la vida cotidiana. Vestimentas de época, representaciones teatrales y desfiles harán que las calles de Abla se transformen en un auténtico escenario histórico.

Una cita con la cultura y el turismo

El evento, además de poseer un marcado valor cultural y patrimonial, también supone un atractivo turístico que contribuirá a dinamizar la economía local. Asociaciones, voluntarios y colectivos del municipio participan activamente en una actividad que refuerza el sentimiento de identidad y orgullo por las raíces.

La presencia romana en Abla queda documentada en fuentes históricas, arqueológicas y epigráficas. Según informa la Diputación Provincial de Almería: «La población aparece documentada en el Itinerario de Antonino, en el siglo III, con el nombre de ALBA, figurando como quinta 'mansio' de la vía Castulo-Malaca, distante a XXXII millas de Acci y XXIV de Urci».

«Su importancia radicaba en poseer 'mansio', lugar donde se aprovisionaban y servía de descanso a viajeros, comerciantes y tropas en marcha, conllevando consecuentemente un contacto directo con la civilización de Roma, al ser un lugar obligado de tránsito en la citada ruta. A mediados de los siglos II y III, este 'municipium' alcanzó una etapa de apogeo como lo acredita el patrimonio cultural legado».

«El monumento romano por excelencia en la localidad es el mausoleo romano. Se trata de una torre funeraria de planta cuadrada y cubierta abovedada con remate piramidal que consta de dos partes claramente diferenciadas, la cripta dedicada a sepultura y la cámara ritual destinada al culto religioso».

La información histórica disponible sobre la presencia romana habla de señalados personajes locales como el soldado Aurelio Julio, la liberta Cornelia Maura y el citado tribuno Lucio Alfeno Avitiano, cuyo funeral será revivido en este evento del 6 de septiembre.

Un adelanto en imágenes

El Ayuntamiento ya ha lanzado un vídeo promocional que invita a descubrir cómo será esta recreación histórica, despertando la expectación de cara al sábado. Con él, Abla y sus vecinos se preparan para recibir a visitantes que, por un día, podrán vivir la historia en primera persona.