Una multitud de almerienses, con la Flotilla: «Los hijos de Gaza no son una amenaza» La protesta «urgente» convocada en Almería contra el Gobierno de Israel consigue parar el tráfico en el puerto

Alicia Amate Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Hombres, mujeres, jóvenes, mayores... La ciudadanía ha respondido a la llamada «urgente» de la Plataforma Almería por Palestina, que ha convocado una concentración a las 19 horas de este jueves en respuesta al «ataque» perpetrado por el Gobierno de Israel contra la Flotilla de la Libertad en su ruta para llevar productos de primera necesidad a los ciudadanos de Palestina.

La movilización, improvisada a través de redes sociales desde la noche del miércoles -cuando se tuvo conocimiento de que el Ejército isralí había interceptado varios de los barcos de la Flotilla Global Sumud y retenido a sus ocupantes- ha tenido una respuesta superior a la que se esperaba, según comentaban muchos de los asistentes a la cita. Según los datos facilitados desde la Subdelegación del Gobierno, se han congregado unas 1.500 personas. El punto de encuentro, como está siendo habitual en las protestas en apoyo a Gaza de Almería, ha sido la plaza de las Velas.

Si bien, al tratarse de una concentración sin comunicación en tiempo y forma a la Subdelegación, en inicio debía permanecer en el lugar de encuentro, minutos después de la hora de la convocatoria, el grupo ha tomado la avenida Reina Regente en direción al Cable Inglés. Como resultado, se ha visto afectado el tráfico rodado en Vía Parque, necesitándose la intervención de los agentes de la Policía Local para regular el tránsito en toda la zona.

Los protestantes, con pancartas y banderas de Palestina en mano, han vitoreado consignas como 'boicot a Israel', 'dónde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' o 'los hijos de Gaza no son una amenaza'.

La concentración de Almería es una más de 40 las organizadas durante este jueves en todo el país, que han movilizado a cientos de miles de personas. Protestas que también se han dado en países del todo el mundo.

