Multan a Yelmo Cines por prohibir acceder con comida del exterior en Almería El Ayuntamiento autorizó el pasado 20 de junio a la marca a colocar el cartel con la condición de no permitir la entrada con alimentos obtenidos fuera de las instalaciones

David Roth Almería Miércoles, 9 de julio 2025, 13:14 Comenta Compartir

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 25.000 euros a Yelmo Cines por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior en sus salas ubicadas en Roquetas de Mar (Parque Comercial Gran Plaza) y en el Centro Comercial Torrecárdenas de la capital almeriense.

La sanción llega tras la denuncia presentada por Facua Almería en 2023, a raíz de las quejas de varios usuarios que se vieron impedidos de entrar con productos adquiridos fuera del cine, una práctica que la organización considera abusiva y contraria a la legislación vigente.

Según Facua, en el proceso de compra de entradas a través de la web de Yelmo, la empresa advertía a los clientes que no se permite el acceso con comida o bebida del exterior «al disponer de servicio de bar en el establecimiento», amparándose en el artículo 7.2.c del Reglamento General de Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Sin embargo, la autoridad de consumo ha dejado claro en su resolución que los cines no pueden acogerse a esta normativa, ya que su actividad principal no es la hostelería ni el ocio recreativo, sino la exhibición cinematográfica. Por tanto, no pueden limitar el derecho de acceso de los consumidores bajo ese argumento.

De hecho, aunque el Ayuntamiento de Almería autorizó el pasado 20 de junio a Yelmo Cines Torrecárdenas a colocar el cartel con la condición de no permitir comida externa, la Junta considera que esa autorización municipal no tiene validez legal, al no encajar con la normativa autonómica.

La Junta advierte que permitir consumir alimentos comprados dentro del cine pero prohibir los adquiridos fuera vulnera el derecho de los consumidores, ya que se restringe una acción legal (comer y beber en la sala) en función del lugar de compra, lo que supone una práctica abusiva según el artículo 86.7 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Facua ha celebrado la resolución, destacando que esta práctica comercial impuesta por Yelmo no tiene amparo legal y supone un perjuicio económico para los espectadores, al obligarlos a adquirir productos a precios más elevados dentro del propio cine.

Sanciones similares en otras ciudades

Yelmo Cines no es nueva en este tipo de sanciones. En 2023, fue multada con 30.001 euros en Euskadi por impedir también el acceso con alimentos del exterior, y el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Sevilla le impuso una multa de 12.000 euros por la misma razón en su cine del Centro Comercial Lagoh.

En ambos casos, como ha ocurrido en Almería, los intentos de la empresa por justificar la medida como parte del derecho de admisión fueron desestimados por las autoridades competentes.