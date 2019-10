Las mujeres rurales reivindican sus necesidades y derechos en su día internacional Las féminas ligadas al campo están llamadas a participar en diferentes actos J. E. R. ALMERÍA Martes, 15 octubre 2019, 03:19

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Las féminas ligadas al campo están llamadas a participar en diferentes actos, organizados por las asociaciones, organizaciones y federaciones que las representan, para mostrar su situación, reivindicar sus necesidades y reclamar sus derechos.

Entre los actos que se llevarán a cabo a lo largo de la jornada, en la provincia de Almería, la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, desarrollará una jornada en el municipio de Roquetas de Mar, en el Castillo de Santa Ana, en el que abordarán a partir de las 18 horas, el acceso de la mujer a puestos directivos de cooperativas.

Asimismo, con motivo del día internacional de la Mujer Rural desde Coag y Ceres se reclaman medidas que incentiven el acceso de las mujeres a los distintos sectores de actividad económica y a los derechos sociales, económicos y culturales en el mundo rural.

«Aunque nada puede avanzar si no va acompañado de una adecuada educación en igualdad. La conciliación no es para las mujeres, la corresponsabilidad tiene que ser asumida por todos y todas. Mientras que las mujeres en los pueblos seamos las principales encargadas del cuidado de las personas dependientes (mayores, discapacitados y niños) no vamos a poder tener tiempo ni para defender nuestros derechos participando en las distintas entidades ni trabajando por un sueldo. Esta es las bases fundamentales sobre la que debemos ir trabajando», dijo Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de Coag y presidenta de Ceres.