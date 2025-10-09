Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presidenta de Proyecto Hombre en Almería, Ana Mazón, con representantes institucionales en la presentación del balance anual de la organización.

Las mujeres representan ya el 21% de los adictos y la cocaína es la sustancia más adictiva entre ellas

El perfil más común entre las féminas que buscan apoyo en Proyecto Hombre en Almería es de 40 años de edad y con trabajo

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:52

Comenta

El usuario más común en Proyecto Hombre, tradicionalmente, ha sido varón. Sin embargo, y aunque aún son minoría, el número de mujeres con problemas de adicciones va en aumento. Ellas ya representan el 21% de las personas tratadas en Almería, un 3% más.

En su caso, la media de edad es de 40 años y, como ocurre con los varones, la cocaína es la principal sustancia adictiva, con un 47% del total. En segundo lugar se encuentra el alcohol (34%) y en menor medida, el cannabis (14%). Estas féminas, también como sucede con los hombres, tienen trabajo en dos de cada tres casos.

'Mujeres con proyecto' está especialmente centrado en ellas, a las que se lleva un mensaje de superación a través del trabajo realizado por la entidad con usuarias que han logrado normalizar el consumo de sustancias o alcohol.

Entre los retos para el presente año de Proyecto Hombre en Almería se encuentra la actualización de su Plan de Igualdad y obtener la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad. Además, pretende ampliar el Programa Persona de prevención en jóvenes con dificultades emocionales, desarrollar un protocolo de intervención en crisis e ideación suicida y consolidar el mencionado programa Mujeres con Proyecto, enfocado en la atención especializada y la sensibilización en igualdad.

De cara a 2026, según trasladó ayer en la presentación del balance anual de los resultados de 2024 en la provincia, la entidad continuará su apuesta por la formación continua, la innovación en herramientas de evaluación junto a la Universidad de Oviedo y el apoyo a las políticas públicas en materia de prevención del consumo de alcohol en menores.

