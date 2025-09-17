Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer apuñala a su marido en Pescadería

El varón se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Universitario de Torrecárdenas | La hija del matrimonio alertó a la Policía, que ya ha detenido a la presunta autora de la agresión

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:12

Un hombre ha sido evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con pronóstico reservado tras haber sido apuñalado en el costado por su mujer en su vivienda, ubicada en la calle Remo, del barrio almeriense de Pescadería.

Los hechos han ocurrido en torno a las 18:30 horas tras una presunta disputa entre la pareja que habría acabado con una agresión con un arma blanca. La hija del matrimonio ha dado la voz de alarma y hasta el inmueble se han trasladado agentes de la Policía Nacional de Almería junto a una ambulancia medicalizada.

Allí, los efectivos comprobaron que el hombre presentaba una herida compatible con arma blanca y sangraba de forma abundante, motivo por el que ha tenido que ser evacuado hasta el hospital con pronóstico reservado. Además, la mujer, que ya se encuentra detenida por el ataque hacia su cónyuge con lo que podría ser un cuchillo de cocina, también ha tenido que ser evacuada al Hospital Universitario de Torrecárdenas por un ataque de ansiedad.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y, según ha podido saber IDEAL, la pareja presentaría antecedentes previos por malos tratos.

