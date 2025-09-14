Una mujer almeriense hereda medio millón tras probar que su padre fue un reputado médico La beneficiaria presentó la demanda en los juzgados después de que sus hermanos se negasen a entablar relaciones familiares con ella

Fue uno de esos idilios prohibidos que tanto inspiraron al novelista Benito Pérez Galdós. Pero fue una historia real de amor en tiempos difíciles que ha tenido un final feliz. Después de más de medio siglo de confidencias y desencuentros, una almeriense que tiene ahora 55 años ha conseguido demostrar que su padre fue un reputado médico de Granada. Además de recobrar formalmente su auténtica identidad, la justicia ha dictaminado que tiene derecho a recibir una herencia de alrededor de 500.000 euros, un patrimonio que le había sido negado, lo que le obligó a emprender acciones legales e iniciar un pleito.

En este sentido, y según explicó el letrado Fernando Osuna, que ha defendido de los intereses de la beneficiaria, su representada trató de congeniar con sus hermanos, que residen en Murcia, pero fracasó en el intento. Fue entonces cuando decidió judiciliazar el asunto y presentó una demanda de paternidad que ha prosperado. El ADN de la mujer era coincidente con el de su progenitor en un 99,9999%, agregó el jurista.

El comienzo de la aventura proscrita se remonta a los años sesenta del siglo pasado. La madre de la legataria, que estaba casada y tenía tres hijos, conoció al galeno «por razones de vecindad» e iniciaron un largo y «profundo» romance del que nació una niña.

El delito de adulterio

La madre la inscribió como si fuera descendiente de su marido oficial, pero no lo era. «Fue alumbrada cuanto todavía estaba vigente el matrimonio de su madre y ella la registró como si fuera hija de su marido, a pesar de que el padre biológico era el médico. Fingió que era una hija matrimonial», explicó el abogado los pormenores del caso. La hija conoció la verdad cuando cumplió los 15 años y decidió que hablaría con su padre biológico cuando llegase a la mayoría de edad. No pudo ser. El médico, que había contraído matrimonio y tenía dos niños, falleció antes de que la adolescente alcanzase los 18. Murió cuando tenía 45 años.

La relación sentimental secreta se produjo en una época en la que gobernaba el dictador Francisco Franco y el adulterio estaba tipificado como un delito.

Si la mujer hubiese denunciado a su enamorado, este podría haber acabado entre rejas. Se da la circunstancia de que aquella ley, derogada en 1978, no contemplaba castigo alguno para la fémina que tuviera relaciones extraconyugales. De vuelta al presente, los hermanos de la heredera aceptaron voluntariamente someterse a las pruebas de ADN cuando lo ordenó el juzgado y el resultado fue que un 99,9999% de coincidencia, un dato inapelable. «Además, con la demanda judicial de paternidad, se presentaron muchas fotografías, testigos y documentos», concluyó Osuna.

