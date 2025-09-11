Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muere una mujer atropellada por un autobús en la Rambla

La víctima, de 53 años, habría fallecido en el acto y la Policía Local ya investiga el atropello

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:54

Una mujer de 53 años ha fallecido esta mañana atropellada por un autobús en la avenida Federico García Lorca, a la altura de la calle Canónigo Molina Alonso.

Según informan fuentes municipales, el atropello mortal se habría producido en torno a las 7:25 horas, momento en el que la Policía Local de Almería recibió el aviso. Hasta el lugar se han trasladado cinco vehículos policiales y una ambulancia, que no han podido hacer nada para salvarle la vida a la víctima, una vecina de Huércal de Almería.

El autobús se encuentra detenido en el lugar donde se habría producido el atropello mortal y efectivos municipales se encuentran en la zona, ya acordonada, para esclarecer las circunstancias.

Espacios grises

