Muere un joven de 20 años tras ser atropellado mientras circulaba en patinete en Huércal de Almería Sobre las 4.15 horas, en la carretera A-1000, a la altura del puente de Viator

E. P. Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:32

Un joven de 20 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo mientras circulaba en patinete en Huércal de Almería.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar durante la pasada madrugada, sobre las 4.15 horas, en la carretera A-1000, a la altura del puente de Viator en sentido Almería.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y personal de mantenimiento.

El joven fue trasladado al Hospital Torrecárdenas, donde finalmente falleció, según han confirmado fuentes cercanas al suceso.