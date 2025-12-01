Muere una bebé de 15 meses en Almería

Una bebé de 15 meses ha fallecido este domingo en la capital por circunstancias que todavía se desconocen. Según ha podido saber IDEAL, el Servicio ... de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 15:00 horas donde se requería asistencia sanitaria para la menor que, indican desde la sala coordinadora, tenía «dificultad para respirar».

Hasta la calle María Casares, en el barrio de Nueva Almería, se desplazó una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES) para movilizar a la pequeña hasta el Hospital Universitario de Torrecárdenas escoltada por una patrulla de la Policía Nacional.

En el hospital almeriense confirmaron el fallecimiento de la bebé. En el lugar se personaron agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía tras activar el protocolo de actuación al tratarse de un menor.

Fuentes policiales han confirmado que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia a la menor fallecida, que determinará las causas de la muerte.