La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario

El juez instructor que autorizó la entrada y registro de la UCO en dependencias de Diputación Provincial de Almería, en el domicilio del expresidente Javier ... Aureliano García y exvicepresidente Fernando Giménez, desvela un «lenguaje encriptado» entre los entonces altos cargos del organismo supramunicipal, que pretendía maquillar las licitaciones públicas de cifras millonarias con una jerga que parecía de lo más cotidiana.

«¿Has visto el orden del día?», cuestionaba Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación, el 11 de junio de 2018, a Javier Aureliano García –todavía Gabriel Amat estaba al frente de la Institución Provincial–, quien respondía que «esperaba poder ir al dentista». Esta conversación culminaba por parte del primero con un: «Te vas a poder cambiar toda la piñata». Este lenguaje se usaba «de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable», arroja el auto, de 66 páginas, al que ha tenido acceso IDEAL.

Este documento desvela cómo, tras la adjudicación del contrato para adquirir material sanitario el 8 de abril de 2020, se produce un hecho «demoledor» que evidencia «la importancia del papel» que ejercía Javier Aureliano García en el supuesto «el entramado delictivo». Esto es, que, en el grupo 'Naranjito', a las 20:53 horas y «tres minutos después de firmar el decreto» a la empresa de Kilian López, Azor Corporate, el ahora expresidente de la Diputación Provincial enviaba «un emoticono de un diente o muela» al resto de integrantes. La compra del material sanitario por la covid-19 supuso un sobrecoste en el contrato de 945.327,61 euros, según las conclusiones de los investigadores de la UCO, que representa el «42,27% del importe total» de la adquisición de las mascarillas, guantes y trajes de protección.

Los investigadores plantean en el informe que el lenguaje, en clave dental o con términos propios de la ortodoncia, constituye un «indicio muy claro y sólido» de la posible participación de Javier Aureliano García y Fernando Giménez «en el cobro o facilitación del cobro de comisiones».

Esta sucesión de mensajes no es baladí. Desde 2017 hasta 2020, los investigadores evidencian las conversaciones rescatadas en el grupo 'Naranjito' en el que se usaban los términos dentales: «Tengo las muelas picadas por tu culpa, he pedido cita en el dentista para ir» (4 de mayo de 2017); «Tengo que ir al dentista y no sé cuando ir... yo también me tengo que hacer una limpieza» (16 de junio de 2017); «Me debes dinero tú... necesito empastarme dos o tres muelas, sácame cita para ir al dentista que estoy que no puedo comer» (23 de febrero de 2018); «Yo tengo que ir al dentista y seguro que Fernando ya podrá ir» (25 de febrero de 2020).

La investigación señala que fue el exvicepresidente Fernando Giménez quien propuso contratar «sin publicidad» a Azor Corporate Ibérica, del investigado y detenido en la primera fase de la trama Kilian López. Este es uno de los «claros indicios» de que la contratación se produjo de forma ilícita, además de «la ausencia de especialización en el ámbito sanitario de la empresa seleccionada» o la «desproporción entre valores contables de la sociedad y el precio del contrato público».

«Interés desmedido» de García

El auto de 66 páginas apunta a los indicios de que Kilian López habría realizado entregas de dinero a Óscar Liria, quien habría actuado como intermediario en el cobro de comisiones que «hacía llegar a otros cargos públicos de la Diputación de Almería».

Detalladamente, el auto subraya el «interés desmedido» y la «inquietud y nerviosismo» de Javier Aureliano García en la consumación del contrato público de adjudicación de material sanitario. Como muestra exponen el «incesante intercambio de mensajes» por parte de García y Óscar Liria preguntando por el contrato «¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosismo», le manifestaba el entonces presidente a Liria.

Dicha «impaciencia» se evidencia también en Fernando Giménez que habría enviado el 1 de abril de 2020 en el grupo 'Naranjito' mensajes como «esto no se nos puede escapar» que Liria respondía «esto es salvar nuestra vida».