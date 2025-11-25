Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Óscar Liria, Javier Aureliano García y Fernando Giménez en un pleno de la FEMP en 2019. R. I.

La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario

A través del grupo 'Naranjito' y «tres minutos después de firmar el decreto» a la empresa de Kilian López, Azor Corporate, García enviaba «un emoticono de un diente» a Liria y Giménez

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

El juez instructor que autorizó la entrada y registro de la UCO en dependencias de Diputación Provincial de Almería, en el domicilio del expresidente Javier ... Aureliano García y exvicepresidente Fernando Giménez, desvela un «lenguaje encriptado» entre los entonces altos cargos del organismo supramunicipal, que pretendía maquillar las licitaciones públicas de cifras millonarias con una jerga que parecía de lo más cotidiana.

