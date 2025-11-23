Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moxaico, Daniel Fernández, es un artista urbano almeriense reconocido internacionalmente.

Moxaico: «El arte urbano no solo embellece una ciudad, también la transforma»

El muralista almeriense Daniel Fernández repasa su trayectoria desde los orígenes del graffiti en los noventa hasta su consolidación como referente internacional del arte urbano contemporáneo

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

Reconocido por obras monumentales dentro y fuera de España, el artista urbano Moxaico, Daniel Fernández, almeriense afincado en Huércal de Almería, ha logrado situarse entre ... los mejores muralistas del mundo según la plataforma StreetArtCities. De hecho, recientemente ha quedado en el top 3 a nivel internacional por dicha plataforma, con el mural 'Balor´ realizado en Drogheda (Irlanda), entrando a formar parte de la lista de los mejores murales del año 2025 que se votará en enero de 2026. Quienes deseen observar sus obras pueden visitar sus redes o su web: Instagram: @moxaico Facebook: moxaico_oficial Web: www.moxaico.com

