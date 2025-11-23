Moxaico: «El arte urbano no solo embellece una ciudad, también la transforma»

Reconocido por obras monumentales dentro y fuera de España, el artista urbano Moxaico, Daniel Fernández, almeriense afincado en Huércal de Almería, ha logrado situarse entre ... los mejores muralistas del mundo según la plataforma StreetArtCities. De hecho, recientemente ha quedado en el top 3 a nivel internacional por dicha plataforma, con el mural 'Balor´ realizado en Drogheda (Irlanda), entrando a formar parte de la lista de los mejores murales del año 2025 que se votará en enero de 2026. Quienes deseen observar sus obras pueden visitar sus redes o su web: Instagram: @moxaico Facebook: moxaico_oficial Web: www.moxaico.com

En esta entrevista repasa sus inicios, sus principales influencias, los desafíos de su oficio y su visión del arte urbano como herramienta de transformación social y cultural.

¿Cuándo empezaste en el mundo del arte urbano y qué te motivó a hacerlo?

La primera vez que pinté en una pared con spray fue en 1995. Un par de años antes estuve viendo algunos videos de la Mtv donde aparecían graffitis y me dediqué a replicarlos sin ni siquiera saber lo que eran. Después supe que eso se llamaba «graffiti» y tras ver una película americana, vi que se hacían con spray. Solo faltaba lanzarse a la pared, y me enganchó hasta el día de hoy. Al poco tiempo conocí gente que también estaba empezando, aunque tenían más información que yo, y me fui introduciendo más en esa cultura.

¿Quiénes o qué han sido tus principales influencias como artista?

Al principio, naturalmente, eran escritores de graffiti conocidos, sobre todo por fanzines, es lo que llamaba mi atención, y con el tiempo otros tipos de artistas clásicos, contemporáneos, urbanos han servido de inspiración y aprendizaje. No hay ninguno en especial, de casi cualquiera puedes aprender algo.

¿Cómo describirías la evolución de tu estilo a lo largo de los años?

Empecé con el graffiti, tags y letras más básicas al inicio, aunque desde siempre marqué un estilo propio de forma natural. Posteriormente evolucioné al 'Wildstyle' y al 'Pastelmode' con letras más complejas y sobre el año 2005/2006 empecé con un discurso más Mural, donde la imagen figurativa y el realismo empiezan a tener protagonismo como búsqueda de nuevos lenguajes visuales y aprendizaje. Fue mutando el cambio de nombre 'COMA' a 'MOXAICO', al ir desarrollando un discurso Mural más cercano al Arte Urbano que al graffiti del que procedía.

¿Cuál ha sido tu proyecto o mural más desafiante hasta ahora?

Un mural que he realizado este año en Drogheda Irlanda. Ha supuesto un reto en cuanto a tiempo de realización, por su tamaño y por la climatología. Por otra parte, el diseño también estaba muy estudiado. En cuanto a dificultad, realicé un proyecto con WokaStudio para Kimitec, que casi me quiebra la cabeza por la complejidad de las texturas y el nivel de detalles, así como el tiempo de realización. En general casi todas las obras suponen un desafío tanto mental como físico.

¿Hay alguna obra de la que te sientas especialmente orgulloso?

Cada año que pasa voy mejorando, pero en tantos años pintando elegir sería difícil, ya que a cada mural le acompaña una historia detrás. Podría decir varias por la complejidad o resultado, pero tirando de ámbito sentimental más que por calidad, me quedo con´Dulce Somni´, un mural que pinté de mi hija durmiendo.

¿Cómo eliges los lugares y espacios donde realizas tus intervenciones artísticas?

Cuando son encargos, es el cliente el que decide el lugar, y cuando son festivales o exhibiciones, salvo alguna vez que dan varios muros a elegir, generalmente los espacios vienen ya cerrados antes de intervenirlos. Si es por libre, tengo paredes con permiso de los propietarios para pintar con libertad lo que me plazca. Estas me las ofrecen los mismos dueños y si están bien ubicadas o son cómodas de pintar, pues me planteo intervenirlas, aunque cada vez tengo menos tiempo para hacer murales libres.

¿Qué papel crees que tiene el arte urbano en la ciudad y en la sociedad?

Siempre he defendido el arte urbano como medio de transformación. No solo es una herramienta para embellecer, reivindicar un mensaje, provocar una reflexión o poner en valor una zona, sino que además genera patrimonio artístico, revitalizando el movimiento cultural de una ciudad. Un mural bien realizado sobre una superficie estable dura años. Pensemos cuánto se invierte en plantas que no duran más de una estación y lo necesarias que son para tener un entorno agradable. Un mural artístico es una herramienta más.

¿Has recibido algún mensaje o reacción del público que te haya marcado?

Muchas personas me transmiten sus inquietudes y opiniones, y claro, estar trabajando en la calle influye en el viandante. Recuerdo varias personas que me comentaron que me habían tomado como referente para dedicarse a lo mismo que hago yo. También hubo personas a las que les serví de inspiración en un momento de bloqueo. En dos casos, de forma totalmente involuntaria, los murales que pinté les recordaron a un familiar fallecido. Me lo agradecieron con gran emoción, y, curiosamente, los retratos se parecían mucho a sus seres queridos.

¿Cómo influye el entorno urbano en tu creatividad?

El entorno físico en sí no influye mucho, quizá la gente que me rodea, una conversación, situaciones, una lectura o una película hace que surjan ideas. Y cuando son encargos, la temática y el lugar vienen dadas, el reto está en cuadrar una idea buena que sea acorde al presupuesto.

¿Qué técnicas o materiales prefieres usar en tus obras?

En mural, la pintura plástica, y, mayormente, el spray que es más versátil. Para obra en soporte, el acrílico, tinta, spray y esmalte.

¿Cómo planificas tus murales: improvisación o bocetos previos?

Soy bastante meticuloso y cada vez más retorcido en cuanto a las ideas que realizo, así que procuro ir con un boceto ya estudiado en cuanto a composición, color, forma, etc., si bien una vez que se empieza el mural, es la propia superficie la que te va pidiendo cambios, adaptando la idea original de la manera más adecuada.

¿Hay algún proceso creativo que sigas de manera habitual?

Habría que distinguir entre encargos y obra personal, pero, en general, suelo documentarme antes respecto a la idea que tengo en mente, reflexiono sobre el motivo que quiero realizar y busco la composición que mejor encuadre en la superficie.

¿Cuáles son tus próximos proyectos o exposiciones?

Para lo que queda de año tengo varios murales pendientes en la provincia de Almería, una intervención en el Museo de Jaén y dos exposiciones colectivas en Granada y Jaén. También hay otro proyecto que aún no voy a anunciar, estoy pendiente de cerrar patrocinios y colaboraciones.

¿Cómo ves el futuro del arte urbano en Almería y en España?

Con la información, los medios técnicos, materiales y difusión por redes que hay ahora es más fácil obtener buenos resultados mucho antes, y la proliferación de festivales junto a la aceptación de la población hacia este recurso ha hecho que proliferen muchísimos artistas en los últimos años sumándose a los que ya estábamos.

También hay muchos artistas que solo buscan reconocimiento en redes sociales con murales resultones de poca calidad, buscando la aprobación rápida del público. Esto degenera un poco el movimiento original, aunque son otros tiempos. En Almería somos pocos, pero se puede decir que en España hay una gran cantidad de artistas, bien del graffiti o el muralismo de gran nivel, mucho más que en otros países, si bien no va acompañado con el reconocimiento que se le tiene a los artistas urbanos en el extranjero.

¿Qué consejo darías a jóvenes artistas que quieren empezar en este campo?

Pintar no es fácil, requiere de mucha dedicación, disciplina, tienes que moverte mucho, a veces hace mucho calor o mucho frío, no tienes comodidades frente a un muro, físicamente es duro, así que más que consejo, una recomendación para cualquier ámbito; que te apasione lo que haces, así no te costará trabajar duro para mejorar o conseguir tu objetivo.