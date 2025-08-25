Los móviles, los menores y el verano, una mezcla explosiva Proyecto Hombre alerta ante las cinco horas de uso digital y advierte de que estas fechas incrementan la exposición a las pantallas

Clemen Solana Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 23:03 Comenta Compartir

La línea 2 de autobús de la ciudad transporta hasta 15 personas en uno de sus primeros trayectos matinales hacia el centro. Uno de cada tres pasajeros es menor de edad y todos portan un 'smartphone' de última generación que usan sin distracción. Esta muestra de un entorno cualquiera representa lo que la herramienta de control parental Qustodio ha valorado en su último informe de 2025: que la edad temprana en obtener un teléfono móvil se reduce a los 12 años y que el uso medio a estas edades es de cuatro horas diarias. Sin embargo, el verano y los fines de semana incrementan la exposición a estas pantallas con hasta cinco horas de empleo diario.

Desde Proyecto Hombre Almería lanzan una advertencia para mitigar los problemas del empleo de esta herramienta en la vida cotidiana de los más jóvenes. Como explican desde la organización, la prevención de malos hábitos para el futuro comienza en el hogar familiar.

Su directora, Ana Mazón, avisa del peligro de las rutinas del teléfono móvil. «El móvil se ha convertido en una extensión para muchos adolescentes y es su despertador, su cámara, su agenda y su forma de comunicarse», señala. Mazón sostiene que la «prohibición» nunca debe ser la solución al problema, como tampoco el «control» y demás miramientos del entorno familiar. La también presidenta de la organización opta por un comportamiento digital sano en el que se busquen espacios seguros para los menores.

Los espacios que se recomiendan desde Proyecto Hombre son zonas sin móvil en las comidas y horas de sueño. Además, reducir las notificaciones innecesarias, fomentar las relaciones 'offline' y ser consecuentes con las aplicaciones que se usan, son otras de las sugerencias que proponen. El último informe de Save the Children sobre el asunto versa sobre la última cuestión entre los menores de 10 y 17 años. Los datos muestran que el programa de mensajería instantánea WhatsApp es el más utilizado, con un 91% de uso total. Las plataformas Instagram y TikTok también destacan con un 79,2% y un 74,4%, respectivamente. Por otro lado, la 'app' de vídeos YouTube consigue un 64,7%. Cabe destacar, como indica el estudio, que uno de cada 10 menores en ese tramo de edad usa Telegram, una de las plataformas de mensajería con más problemas por difusión de bulos, contenido sexual, propaganda ultra y falta de transparencia.

La Fundación Cibervoluntarios trabaja este verano en la provincia con el proyecto 'Campamento Digital'. Este curso capacita a menores de entre nueve y 17 años a hacer un uso consciente de la tecnología y los diferentes dispositivos. El responsable de Incidencia Social de la organización, Antonio Pulido, explica que, más allá de la prohibición de los dispositivos digitales, hay que trabajar por el buen empleo. En ese sentido, el proyecto realiza formaciones en alfabetización mediática en el marco digital, entre muchas otras. Pulido observa que las competencias digitales deben ser amplias para optar por lo creativo, detectar bulos, reforzar la seguridad digital y exprimir los «beneficios» para la socialización y el futuro académico de los participantes.

El proyecto de 'Campamento Digital', presente en toda España, ya ha formado a más de 1.200 menores almerienses y se esperan otros 1.000 en la provincia hasta el próximo 5 de septiembre. Los entornos digitales seguros son habilidades que han aprendido todos ellos en municipios como Carboneras, Roquetas de Mar, El Ejido, Adra y Vera, entre otros. «Sin competencia digital, nadie se puede apropiar de la tecnología», argumenta el responsable del programa. Para Pulido, es necesario combinar las pantallas con la desconexión y conseguir el bienestar digital, tal y como advierten desde Proyecto Hombre para frenar la adicción y mal uso desde temprana edad.

Las edades que desoyó el Ministerio de Juventud e Infancia a finales del año anterior para hacer uso de las pantallas digitales distan de la realidad social. El informe de expertos, que no optó con el visto bueno del departamento de la Administración General del Estado (AGE), desaconsejaba la exposición a pantallas hasta los seis años y la tenencia de un 'smartphone' hasta los 16. Sin embargo, uno de cada dos personas de 11 años dispone de un teléfono inteligente. La cifra incrementa hasta el 78,3% en la edad de 12 años y aumenta en los 15 hasta el 97,4%, según el último estudio de 2025 del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA), con datos de 2023. El acceso a internet supera el 95% en todas las edades entre 10 y 15 años, dos puntos porcentuales más que la media a nivel español.

El mismo informe de la OIAA informa de seis detenciones a menores de entre 14 y 17 años en la provincia por ciberdelitos. Además, publica hasta 87 victimizaciones de personas menores de edad por el mismo caso. Este número coloca a la provincia en el cuarto puesto del conjunto andaluz, detrás de Sevilla, Cádiz y Málaga. «La mayoría de estos usos problemáticos se dan en el uso no supervisado y no acompañado en el ámbito doméstico», comenta el responsable de Incidencia Social de la Fundación Cibervoluntarios. Sobre esto, la directora de Proyecto Hombre afirma que la familia debería compartir «tiempo real» para paliar el efecto.

Los problemas derivados de la tecnología radican en la falta de nociones sobre su uso. El Observatorio de Hábitos Digitales publica que cuatro de cada 10 menores de ocho años usan un teléfono móvil y que la conexión a internet la consiguen el 68% de los menores de 11. El pensamiento crítico y los valores son dos de los objetivos a trasladar desde la Fundación Cibervoluntarios, según Pulido. La organización dota de herramientas para la prevención de lacras como el ciberacoso, el uso insano de las pantallas digitales y los riesgos de internet.

La directora de Proyecto Hombre subraya: «Este es el momento de regalarnos tiempo de calidad y preguntarnos, hay que acompañar y ofrecer modelos de comportamiento digital sanos». Desde Proyecto Hombre, recuerdan que el acompañamiento familiar, así como la educación en valores son herramientas fundamentales para evitar el uso problemático de los diferentes dispositivos. Además, buscan promover el desarrollo personal y emocional con especial hincapié en los adolescentes.

El diálogo intrafamiliar es uno de los procesos que abogan desde la organización. Por otra parte, decidir en unidad cuándo, cómo y dónde se utilizan las pantallas favorece una convivencia más equilibrada, refuerza los vínculos afectivos y crea oportunidades reales para disfrutar, comunicarse y estar presentes los unos con los otros. Ciertamente, se disfruta mucho más cara a cara que si en una relación a través de una máquina.