Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moto de agua abandonada sobre un montón de plásticos y residuos. R. I.

Una moto de agua entre plásticos: el PSOE denuncia vertidos incontrolados en Almería

Los socialistas acusan al equipo de gobierno de «falta de actuación ante un problema ambiental y de imagen que crece a la vista de todos»

A. M.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado, de nuevo, los vertidos incontrolados de plásticos agrícolas en ramblas y caminos rurales del término capitalino. ... En uno de estos puntos, en la zona de La Cañada, ha lamentado el Grupo Municipal Socialista (GMS) que se encuentra, incluso, una moto acuática abandonada sobre un enorme montón de plásticos de invernadero. Para la formación, se trata de un «símbolo del descontrol y la falta de actuación ante un problema ambiental y de imagen que crece a la vista de todos mientras el Ayuntamiento, como siempre, mira para otro lado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  2. 2 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  3. 3 Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo
  4. 4 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  5. 5 Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»
  6. 6 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  7. 7 Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido
  8. 8 Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional
  9. 9 El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada
  10. 10 En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una moto de agua entre plásticos: el PSOE denuncia vertidos incontrolados en Almería

Una moto de agua entre plásticos: el PSOE denuncia vertidos incontrolados en Almería