Una moto de agua entre plásticos: el PSOE denuncia vertidos incontrolados en Almería

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha denunciado, de nuevo, los vertidos incontrolados de plásticos agrícolas en ramblas y caminos rurales del término capitalino. ... En uno de estos puntos, en la zona de La Cañada, ha lamentado el Grupo Municipal Socialista (GMS) que se encuentra, incluso, una moto acuática abandonada sobre un enorme montón de plásticos de invernadero. Para la formación, se trata de un «símbolo del descontrol y la falta de actuación ante un problema ambiental y de imagen que crece a la vista de todos mientras el Ayuntamiento, como siempre, mira para otro lado».

«Es cierto que hay comportamientos incívicos que deben sancionarse, pero si las administraciones competentes —especialmente Ayuntamiento, y Junta de Andalucía— siguen pasándose la pelota sin actuar, este problema nunca se resolverá», ha lamentado el concejal socialista, José Fernández Mañas, recordando que en varias ocasiones el PSOE ha trasladado denuncias al Seprona, cuando los vertidos se han producido en ramblas.

«Es una pena, y dice mucho, para mal, de quienes nos gobiernan, que las grandes empresas del sector agrícola de Almería y de la industria auxiliar tengan que diseñar recorridos alternativos cuando reciben visitas de delegaciones extranjeras para evitar sentir vergüenza al toparse con esos montones de vertidos esparcidos entre las explotaciones agrícolas de nuestro término municipal», ha referido.

Desde el PSOE se insiste en que la limpieza y el respeto al medio ambiente no son solo cuestión de civismo, sino de gestión. «Cuando se gobierna pensando en el futuro, se planifica la recogida de estos residuos, se coordinan administraciones y se apoya al sector agrícola para hacerlo bien», ha señalado.

Por último, José Fernández asegura que «si el PSOE gobierna esta ciudad, no habrá caminos olvidados ni vertederos incontrolados. Habrá soluciones reales, con vigilancia, limpieza y educación ambiental, porque cuidar el entorno es cuidar de todos nosotros y del nombre de Almería».