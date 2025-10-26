La morosidad media de los inquilinos en Almería es de casi 6.000 euros, unos 9,5 meses de renta La cifra sitúa a la provincia en el quinto lugar de Andalucía, aunque es donde esta cantidad ha bajado más de todo el país durante el ejercicio de 2024

Rentar una vivienda o cualquier otro tipo de inmueble puede resultar una garantía de futuro, que ayude a complementar el sueldo o pensión a su propietario. Puede ser también, sin embargo, motivo de muchos calentamientos de cabeza por causas que incluyen desde la falta de cuidado y mantenimiento de la propiedad hasta el impago de los recibos.

De hecho, la deuda media de los inquilinos en Almería ha ascendido, durante 2024, a 5.942,31 euros. Una cifra que, en el resto de Andalucía, se eleva hasta los 7.279 euros y alcanza los 7.958 euros de media en la geografía nacional.

Esta cifra supone en torno a nueve mensualidades debidas, si se tiene en cuenta que diciembre de 2024 ha cerrado con 625 euros de renta media en la provincia de Almería.

«La morosidad tiende a crecer en aquellas provincias donde el turismo tiene más peso en su economía, así como en las que registran los precios del alquiler más alto. Esto explica por qué son Málaga y Sevilla las zonas más endeudadas, y por qué es Huelva el territorio en el que más crece la morosidad», señala Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler. Así lo indica tras publicarse los datos del estudio 'Situación de la morosidad en el alquiler en 2024' elaborado por este organismo e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

La morosidad de los inquilinos almerienses se encuentra en la quinta posición del ranking andaluz, si bien, como dato positivo destaca que esta provincia está entre las que menos ha subido en el último año en todo el territorio nacional, aunque lo ha hecho un 0,97%.

«Cuando se habla de acceso a la vivienda, es muy habitual relacionar esta problemática con la situación y las perspectivas futuras de los jóvenes, que son quienes más padecen las dificultades para encontrar un hogar. El objetivo de este estudio es determinar la evolución de la morosidad en las relaciones contractuales de arrendamiento en España y sus comunidades autónomas, contemplando incidencias de pago de las rentas en los contratos de alquiler para uso de vivienda», apuntan los responsables del estudio, cuya metodología se basa en la elaboración de un número índice que permite comparar datos a lo largo de una serie histórica, tomando como base de referencia el año 2005.

La morosidad, pues, «se calcula tomando la cantidad de inquilinos morosos por cada territorio en un periodo de tiempo determinado para calcular el índice respecto al periodo de referencia. A partir de este dato, se estima la deuda acumulada y se calcula el incremento interanual», destacan.

A tenor de este informe, la deuda de los inquilinos en Andalucía ha aumentado un 5,4% con respecto a 2023, hasta alcanzar los 7.278,9 euros, lo que la sitúa en torno a la media del país, que asciende a 7.957,6 euros.

La morosidad en la región andaluza ha aumentado un 5,4% en 2024, un ritmo que, según el análisis, es superior al del resto de España, donde creció un 4,23% con respecto al pasado ejercicio.

Por provincias, Málaga es el territorio andaluz con mayor nivel de endeudamiento, con una media de 9.355,88 euros, lo que la sitúa en la quinta posición en el conjunto del país, y le sigue Sevilla, con una morosidad de 8.876,03 euros; ambas, por encima de la media nacional.

Otras provincias con altos niveles de deuda son Granada, con 6.422,12 euros, o Cádiz, con 6.271,62 euros. Almería, con una morosidad media de 5.942,31 euros, o Córdoba, con 5.011,84 euros, se sitúan un escalón por debajo; si bien, las zonas menos endeudadas son Huelva, con una morosidad media de 4.390,67 euros, y Jaén, con 3.234,5 euros.

Pese a ello, el informe pone el acento en las diferentes velocidades en las que ha aumentado la morosidad durante este último año. En concreto, destaca que, aunque Huelva es una de las provincias andaluzas menos endeudadas, es también en la que más creció, a un ritmo del 7,61%, uno de los datos, además, más altos de todo el país. En Málaga, Sevilla y Cádiz, el incremento también superó el 6%, mientras que en lugares como Almería se limitó a tan solo un 0,97+%, la cuarta menor subida del territorio nacional.