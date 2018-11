Moreno vincula los 40 años de Gobierno socialista en la Junta a la «compra de favores políticos» Elecciones en Andalucía: 2-D El candidato popular advierte de que sus encuestas internas arrojan que están «acariciando con los dedos» un «bloque de cambio» que saque al PSOE del Ejecutivo en Andalucía MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 13 noviembre 2018, 13:42

El candidato popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha vinculado el Gobierno ininterrumpido durante cuatro décadas del PSOE (con el apoyo circunstancial de PA, IU o Cs) al frente del poder autonómico a la «compra de favores políticos» gracias a «tramas de corrupción» que afectarían a «cinco consejerías de la Junta de Andalucía» y que, más alla de la investigación al respecto de los ERE presuntamente fraudulentos -cuya rama política está juzgándose en Sevilla- sumaría 4.300 millones de euros. En un desayuno informativo organizado por Forum Europa - Tribuna Andalucía en Almería, el líder del PP Andaluz respondía así a uno de los asistentes que le conminaba a que la formación conservadora hiciera «autocrítica» por cuatro décadas de comicios autonómicos de los que el PP sólo ha ganado unos y no ha podido alzarse al Gobierno en ninguna legislatura.

Moreno indicó que la alternancia es «saludable» y que en Andalucía hay «campos» donde hay «opción a la mejora». Antes se había referido, entre estos campos, a problemáticas en infraestructuras sanitarias y educativas (como las aulas prefabricadas) o de comunicación (haciendo expresa mención al retraso «de décadas» en la ejecución del proyecto íntegro de la autovía del Almanzora) que no se han solventado por la «falta de capacidad de gestión» de los socialistas. «Desde que Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía, Almería ha dejado de recibir 1.000 millones de euros. Es dinero que la Junta de Andalucía adeuda a Almería, dinero consignado en los presupuestos, destinado a Almería y que con la complicidad de CIudadanos han sido incapaces de ejecutar», aseveraba Moreno.

El presidente popular ha mostrado su confianza en que el cambio al frente del Gobierno autonómico es posible y argumentó que las encuestas internas del PP -que dijo que no pueden mentir porque son las que sirven a la formación para trazar su estrategia política- les apuntan a que están «acariciando con la punta de los dedos» la suma de un «bloque de cambio» que pudiera desalojar a Díaz de San Telmo. No lo citó, pero se refería a la suma de PP y Cs pese a que durante toda su alocución cargó con dureza contra los naranjas por su apoyo al Gobierno socialista durante los últimos tres años y medio. «Cs prometió el gran cambio y miren lo que hizo», ha dicho.

«Durante los próximos días vamos a ver muchas 'fake encuestas', que son encuestas hechas expresamente para desmoralizar y desincentivar el voto del cambio. Encuestas 'ad hoc' para que no se produzca esta opción. Van a inundar de encuestas que van a decir lo mismo: que es imposible el cambio, que si quieres votar al PP mejor te quedes en casa», decía Moreno Bonilla. «Pero nosotros tenemos dos tipos de encuestas. Las nuestas, que son reales, no nos vamos a engañar a nosotros mismos, que apuntan a que estamos acariciando la suma de un bloque de cambio. Y la otra que es la de los 4.000 kilómetros que cada semana me meto entre pecho y espalda y que me muestran que hay aires de cambio en Andalucía», aducía Bonilla.

Moreno ha desgranado su programa de Gobierno -basado en menos impuestos, menor regulación a la actividad económica y una gestión «eficaz» de los servicios públicos autonómicos- acompañado por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, que ha sido el encargado de introducir su alocución. Casado a invitado a los andaluces a que, como «saneamiento democrático», opten por su formación tras «40 años» de gobierno socialista. «A lo mejor no es culpa de los andaluces que haya tanto paro y tanto déficit, sino culpa de quienes gobiernan», ha indicado.