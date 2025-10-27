Moreno sobre la protesta de Amama ante San Telmo: «Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente» El presidente desdice a su portavoz en el Parlamento, Toni Matín, que aseguró que esta movilización fue un «fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos»

E. P. Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 14:45

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que «nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente» tras la manifestación que congregó a miles de personas este domingo a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, convocadas por asociaciones contra el cáncer de mama de toda Andalucía, entre ellas Amama Sevilla, que ha desvelado los errores en el programa de detección precoz con retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año.

Moreno se ha pronunciado de este modo por primera vez sobre la protesta ante el Palacio de San Telmo a preguntas de los periodistas a su llegada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería para inaugurar las Jornadas sobre el LX Aniversario de la Segunda Generación Andalucista.

Al ser cuestionado por si comparte que esta movilización fue un «fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos» como afirmó el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, el jefe del Ejecutivo andaluz se ha limitado a señalar que «nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente, es un éxito».

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ya tendió la mano este domingo a las asociaciones que trabajan contra el cáncer de mama para abrir un «diálogo claro, sincero y humilde» tras los fallos detectados en el programa del cribado.